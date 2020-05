Enhedslistens politiske ordfører ser massive test og opsporing som hovedelementer i kamp mod coronavirus.

Enhedslisten har længe udtrykt, at partiet ville gå forsigtigt til værks i forhold til, hvor meget Danmark skal åbne op i fase 2 af genåbningen af samfundet under coronakrisen.

Torsdag aften landede der så en aftale mellem alle Folketingets partier, der fra mandag og frem betyder en åbning, som er større, end de fleste havde forudset.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, minder efter aftalens indgåelse da også om, at faren for omfattende coronasmitte langt fra er overstået.

- Bekymringen er jo, om vi nu åbner så hurtigt, at smitten pludselig stikker af. Vi er jo ikke på den anden side af corona. Det bliver vi bare nødt til at erkende og huske på.

- Selv om det går rigtig godt, og det går meget bedre for Danmark, end det gør for mange andre lande, så er vi ikke igennem det. Vi er stadig midt i en epidemi.

- Hvis vi går for hurtigt frem, så kan det stikke af. Rigtig mange kan blive smittede, flere kan dø, og vores sundhedsvæsen kan knække sammen, som vi har set det i mange andre lande, siger hun.

I genåbningens fase 2, der bliver indledt på mandag, indgår blandt andet åbning af detailhandlen, herunder storcentre.

En uge senere kan caféer og restauranter også slå dørene op, så længe det sker inden for sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og eleverne i folkeskolens 6.-10.-klasser gør igen de yngre elever selskab.

Pernille Skipper pointerer, at massive test af befolkningen og opsporing er nogle af de redskaber, der skal tages i brug, for at Danmark kan holde corona under kontrol.

Hun vil for alt i verden undgå, at Danmark til efteråret havner i en situation, hvor corona vender tilbage i en ny bølge og kommer til at forårsage endnu en omfattende nedlukning af samfundet.

- Det er lige præcis det, vi skal forsøge at undgå ved at have så langsom en genåbning. Det skal vi forsøge at undgå ved at have ekstra meget fokus på test og få et bedre datagrundlag om, hvordan smitten udvikler sig.

- Det vil sige et datagrundlag, som er mere end bare at kigge på tallet for indlæggelser. Vi skal have nogle repræsentative udsnit af befolkningen testet med en fast kadence, så vi hele tiden kan holde øje.

- Så vil vi have muligheden for at bremse op i de næste faser og måske udskyde lidt, og dermed forhåbentlig undgå at man skal lukke mere ned igen, siger Pernille Skipper.

/ritzau/