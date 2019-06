Enhedslisten vil blandt andet øge skat på aktier og selskaber for at betale for grøn omstilling og velfærd.

Skatten skal sættes op, så "toppen af samfundet" betaler for mere velfærd og grøn omstilling. Det mener Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

Ved onsdagens forhandlinger om dannelsen af en ny regering gør hun det samtidig klart, at De Radikale efter hendes opfattelse bør droppe alle tanker om at øge arbejdsudbuddet gennem flere reformer.

- Reformer af arbejdsudbuddet betyder på Christiansborg, at man letter skatten på de højeste indkomster eller slår på nogle af de mennesker, som er uden for arbejdsmarkedet. Det er no go for Enhedslisten, siger Pernille Skipper og tilføjer:

- Vi skal ikke have flere af de reformer, som har været de sidste mange år, hvor mennesker, som er syge eller uden arbejde, bliver jagtet og pisket og trykket på pengepungen, samtidig med at der bliver skattelettelser for milliarder til dem, som i forvejen har meget.

Dermed trækker hun en rød linje over for en ny rød regering og De Radikale.

Enhedslisten har ikke glemt, at det var under Thorning-regeringerne med deltagelse af De Radikale, at der blev gennemført en stribe reformer, som i Enhedslistens optik ramte helt skævt. Her var nuværende S-formand Mette Frederiksen beskæftigelsesminister.

Blandt andet lempede SRSF-regeringen topskatten og selskabsskatten. Den indførte også den reform af førtidspension og fleksjob, som har ført til massiv kritik af langvarige ressourceforløb for syge borgere.

De Radikale har stillet som et ultimativt krav til en ny S-ledet regering, at den øger beskæftigelsen og råderummet. Sker det ikke, vil De Radikale i en dronningerunde blokere for, at Mette Frederiksen kan danne regering.

Pernille Skipper har udtalt sig lige så ultimativt i et interview med Berlingske. Her fastslog hun, at hvis Mette Frederiksen bøjer sig for de Radikales krav til den økonomiske politik, vil Enhedslisten bruge sine mandater til at bekæmpe en ny regering.

Parterne understreger dog samtidig ønsket om at få en ny regering, når de ankommer til forhandlingerne i Landstingssalen på Christiansborg.

Efter onsdagens møde sagde Pernille Skipper:

- Vi er ikke færdige, og der er noget vej endnu. Men vi har sagt, at vi skal finde penge til velfærd og grøn omstilling. Det skal være en retfærdig finansiering, og den skal findes i toppen af samfundet, siger Pernille Skipper.

Hun ønsker konkret, at skatten på aktier sættes op, samt at selskabsskatten sættes op. Selskabsskatten blev senest sænket under Thorning-regeringen.

Dengang satte den S-ledede regering selskabsskatten ned fra 25 til 22 procent. Enhedslisten ønsker, at skatten skal tilbage på 25 procent.

/ritzau/