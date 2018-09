EU-parlamentariker Jens Rohde er egentlig opstillet til Folketinget i Viborg, men er klar til at skifte kreds.

København. Den radikale politiker Jens Rohde øger sine chancer for at blive valgt til Folketinget, hvis han skifter valgkreds fra Viborg til København, sådan som De Radikale på Frederiksberg håber.

Det vurderer professor i statskundskab Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet.

Han har for nylig udarbejdet en prognose for Altinget over den forventede mandatfordeling baseret på 10.000 Gallup-interviews.

Den prognose tildeler De Radikale to mandater i Københavns Storkreds og nul i Vestjylland.

- Jeg tror, at det vil give ham gode chancer. Lige nu står De Radikale til at gå frem i København, så han vil kunne komme til at ride på en bølge, siger Kasper Møller Hansen.

- For De Radikale kunne det have været en fordel, at han var blevet i Vestjylland, så han kunne trække flere radikale stemmer, tilføjer han.

Prognosen, som professoren udarbejder, rammer normalt rigtigt for to tredjedele af kandidaterne, oplyser han. Men noget af det, den har sværest ved at tage højde for, er meget kendte kandidater.

De fleste vælgere er slet ikke klar over, hvilke personer der stiller op for de enkelte partier på nuværende tidspunkt, forklarer Kasper Møller Hansen.

- Det, som den har allersværest ved, er, når kendisserne og stemmeslugerne flytter rundt. Det kan prognosen ikke tage højde for, siger han.

De Radikale fik kun valgt et folketingsmedlem i København ved sidste valg, nemlig den tidligere SF-miljøminister Ida Auken. Men partiet står altså til fremgang.

Rohde vil blandt andet kunne høste nogle af de stemmer, som den tidligere V-minister Søren Pind efterlader i hovedstaden, fordi han ikke stiller op ved næste valg, vurderer Kasper Møller Hansen.

I Vestjyllands Storkreds har De Radikale i dag et folketingsmedlem, nemlig Andreas Steenberg, der blandt andet er transport- og udlændingeordfører.

Ifølge Kasper Møller Hansens prognose står partiet til at miste det mandat.

