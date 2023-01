Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Endnu en Nye Borgerlige-profil har valgt at forlade partiet.

Det skriver Nye Borgerlige.

Der er tale om Niels Peder Ravn, der er Nye Borgerliges eneste mandat i Københavns Borgerrepræsentation.

Han vil nu i stedet være en del af De Konservative.

»Jeg er konservativ helt ind i knoglerne, og det var også grunden til, at jeg for lidt over tre år siden meldte mig ind i Nye Borgerlige. Undervejs er det imidlertid blevet tydeligt for mig – ikke mindst set med storbyøjne – at Det Konservative Folkeparti er det sted, hvor jeg bedst kan arbejde for det borgerlige København,« siger Niels Peder Ravn.

Efter Niels Peder Ravns skifte har De Konservative ti mandater i Københavns Borgerrepræsentation.

Et andet profileret medlem, der for nylig har forladt Nye Borgerlige, er Mette Thiesen.

Det skete efter en episode på folketings-valgnatten, hvor hendes kæreste skubbede til en medarbejder i partiet, som B.T. kunne fortælle om i starten af november.

Det rev op i et forvejen anspændt forhold mellem Thiesen og Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund.

Konflikten endte med, at Thiesen, der netop var blevet valgt til Folketinget, tog sit gode tøj og gik. Hun er nu løsgænger i Folketinget.

Lyt til B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen' med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.