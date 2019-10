Dansk Folkeparti tror ikke, at de får meget indflydelse på finansloven, men ønsker mere til ældre.

Dansk Folkeparti går til finanslovsforhandlinger med fokus på ældre, provinsen og politiet. Partiet tror dog ikke meget på, at det får en afgørende stemme i forhandlingerne.

Det siger gruppeformand for Dansk Folkeparti Peter Skaarup på vej ind til forhandlinger i Finansministeriet mandag eftermiddag.

- Umiddelbart ligger det ikke til, at vi bliver hovedanker i de her forhandlinger. Der er nogle støttepartier, som nok kommer til at styre forløbet.

- Men vi vil advare mod at lempe i udlændingepolitikken, siger Peter Skaarup og fortsætter:

- Det er ikke sådan, at vi ikke vil forhandle. I dag har vi først og fremmest ældreområdet med, hvor vi gerne vil have en ny ældremilliard. Vi vil også gerne have flere penge til politiet. Så vi har masser af gode ideer.

Gruppeformanden nævner bredbåndspuljen og et større fokus på provinsen generelt.

Før valget nærmede Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet sig kraftigt hinanden. Men efter valget er forholdet kølet noget af.

- Det er ikke sådan, at vi ikke vil samarbejde. Men det er et spørgsmål om, at begge parter vil. Der har Socialdemokraterne valgt side og har valgt SF, Enhedslisten og De Radikale.

- Det er Mette Frederiksens valg, og det må vælgerne så vurdere på et senere tidspunkt, siger Peter Skaarup.

I forhold til politiet kritiserede Peter Skaarup, at regeringen har udskudt forhandlingerne om et flerårigt politiforlig til næste år. For politiet er "udsultet", siger han.

Dansk Folkeparti har været støtteparti i fire år.

- Vi føler bestemt et særligt ansvar her. Så vi vil meget gerne have regeringen til at tage hånd om det, siger gruppeformanden og siger videre på spørgsmålet om, hvorvidt partiet har krav til finansloven.

- Jeg tror ikke vi er i stand til at komme med hverken krav eller ultimative krav. Men vi melder os ikke ud af noget og bidrager gerne.

/ritzau/