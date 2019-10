Selv om skattevæsenet langtfra er udsultet, fungerer det ikke optimalt, lyder det fra forbundsformand.

Det holder ikke at tale om et udsultet skattevæsen, for der er aldrig før blevet brugt så mange penge på at drive skattevæsen i Danmark.

Det viser en opgørelse over de årlige bevillinger til Skatteministeriet, som finansminister Nicolai Wammen (S) har sendt til Finansudvalget og Skatteudvalget, skriver Politiken.

Den samlede bevilling til skattevæsenet er i år 22 procent større, end før nedskæringerne i Skat begyndte i 2006.

Hvis det lykkes regeringen at få tilført en milliard kroner mere i 2020 i forhold til i år, så vil bevillingen til skattevæsenet næste år være 37 procent større end i 2006.

Formand for Dansk Told & Skatteforbund Jørn Rise siger til Politiken, at skattevæsenet ikke er udsultet.

- Men det er legalt at tale om et skattevæsen, som ikke er i gear, siger han til Politiken.

Opgørelser fra Skatteministeriet viser nemlig, at antallet af ansatte i skattevæsenet ikke har fulgt med den samlede bevilling.

Ifølge Jørn Rise findes forklaringen i, at man bruger store summer på etablering af nye it-systemer.

- Tallene viser, at vi bruger rigtig mange penge og årsværk på opbygning. Til gengæld bruger vi alt for få penge på kontrolopgaven, som vi mener er kerneopgaven, siger han.

Han peger ifølge Politiken på, at der bruges mange penge på de 600 konsulenter, som skal hjælpe en af de nye styrelser under Skat Udviklings- og Forenklingsstyrelsen med at opbygge nye it-systemer til gældsinddrivelse, ejendomsvurderinger og toldopkrævning.

Kun en tredjedel af de ansatte på kontrolområdet kigger på regnskaber, lyder det.

- Resten laver kundeservice, analyser og stabsfunktioner. Det er derfor, vi siger, at der er for få ansatte til kerneopgaven, siger Jørn Rise til Politiken.

