Siden 2010 har Skatteforvaltningen kunne afskære adgangen for borgere, der misbruger TastSelv-funktionen.

Skattestyrelsen har besluttet at annullere karantænen for en række borgere, som har været afskåret fra at indtaste skatteoplysninger i TastSelv.

Alle afgørelser om afskæring fra TastSelv i forbindelse med årsopgørelsen for 2018 og 2019 bliver annulleret.

Det fremgår af Ombudsmandens hjemmeside. Det fremgår ikke, hvor mange sager der er tale om.

Det sker, efter at Ombudsmanden i en generel undersøgelse af 40 tilfældigt udvalgte sager har fundet en række problemer i Skattestyrelsens behandling af sager, hvor styrelsen afskærer adgangen til TastSelv.

Siden 2010 har skatteborgere, der har indtastet store, fiktive fradrag, fået karantæne fra Skattestyrelsens Tast-Selv system.

/ritzau/