Ifølge DR og Børsen har Skattestyrelsen sendt et krav om tilbagebetaling til Nordea i sagen om udbytteskat.

Skattestyrelsen kræver 900 millioner kroner fra en bank, der menes at have hjulpet en udenlandsk pensionskasse med at få refunderet udbytteskat.

Det oplyses på pressemøde mandag.

Ifølge DR og Børsen er der tale om den skandinaviske storbank Nordea.

Allerede søndag skrev DR og Børsen, at netop Nordea hjalp den canadiske pensionskasse Hoopp med at få refunderet knap 900 millioner kroner i dansk udbytteskat, som myndighederne ikke mener, at den havde krav på.

/ritzau/