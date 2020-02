Rigsrevisionen har ikke taget stilling til lovligheden af forliget med amerikanske bagmænd.

Det var ikke sandt, da Skattestyrelsen for nylig erklærede, at Rigsrevisionen havde blåstemplet Skattestyrelsens forlig i udbyttesagen til 1,6 milliarder som lovligt.

Det slår Folketingets statsrevisorer og Rigsrevisionen nu fast, skriver Politiken og TV 2.

Rigsrevisionen har slet ikke taget stilling til lovligheden af forliget med amerikanske bagmænd. Det fremgår af et skriftligt svar til begge medier.

- Rigsrevisionen har ikke gennemgået forliget med henblik på at vurdere dette (lovligheden, red.), fordi der er tale om en faktuel gennemgang af forliget og ikke en vurdering af indholdet, skriver Rigsrevisionen.

Klaus Frandsen (R), fungerende formand for Statsrevisorerne, bekræfter det samme over for TV2 og Politiken.

Rigsrevisionens notat om forliget i udbyttesagen blev offentliggjort 24. januar og blev fulgt op af en pressemeddelelse fra Skattestyrelsen.

Her lød det, at Skattestyrelsen var i sin gode ret til at indgå forliget.

- Når vi nu ikke har mulighed for bare at offentliggøre forliget, er jeg glad for, at Rigsrevisionen nu har gennemgået det og har vurderet, at det var lovligt at indgå forliget, og at vi har lagt vægt på relevante hensyn, sagde Steen Bechmann Jacobsen dengang.

Spørgsmålet, om forliget var lovligt eller ej, er vigtigt, fordi en del af forliget - at bagmænd i USA kan fratrække en bøde på 110 millioner kroner for groft bedrageri mod Danmark - ifølge eksperter er ulovlig.

