Sagen om de skandaleramte forskudsopgørelser er ikke slut med, at Vurderingsstyrelsen torsdag morgen oplyste, at styrelsen nu er i gang med at kontakte ejerne af de cirka 1.000 ejendomme, der er ramt af det nye it-koks i den udskældte styrelse.

Det er er den klare melding fra Danmarksdemokraternes skatteordfører, Hans Kristian Skibby.

»Min tillid til Vurderingsstyrelsen er bestemt ikke genoprettet, og jeg kommer til at stille flere spørgsmål til sagen til skatteminister Jeppe Bruus,« siger han.

B.T. afdækkede i sidste uge, at en række borgere på deres forskudsopgørelse for 2024 står til at blive opkrævet boligskat - den såkaldte grundskyld - af en bolig, de solgte i 2023 og derfor selvsagt ikke længere ejer.

Onsdag 17. januar skrev Vurderingsstyrelsen i første oimgang til B.T, at styrerlsen havde kendskab til, at ‘'to tidligere ejere af erhvervsejendomme og to tidligere boligejere har henvendt sig til Vurderingsstyrelsen med henblik på at få rettet fejlen.'

Kort efter blev B.T. bestormet af mails fra borgere, der var ramt af samme fejl, og torsdag 18. januar korrigerede Vurderingstyrelsen sit svar til B.T.

Styrelsen oplyste nu, at den af egen drift var blevet ‘opmærksom på flere tilfælde', men at ‘der er tale om et begrænset antal ejendomme’.

Her en uge senere har styrelsen så sat tal på skandalens sande omfang og oplyser, at den har ramt ejerne af cirka 1.000 ejendomme.

»At kalde ejerne af 1.000 ejendomme for et ‘begrænset antal’ er dybt provokerende. De voldtager jo begrebet ‘begrænset’. Det er absurd, at de tidligere ejere af 1.000 ejendomme får andre folks regninger i postkassen og nu selv skal sørge for at bringe tingene i orden,« siger Hans Kristian Skibby.

For at fejlen kan blive rettet, kræver det nemlig, at både køber og sælger af ejendommen godkender ændringen på deres forskudsopgørelse.

Indtil begge har gjort det, vil den fejlagtige ejendomsskat stadig blive opkrævet.

»Det er noget rod. Det giver en absurd retstilstand, hvor borgere er afhængige af hinanden for at få den rette skatteopkrævning. Det ansvar burde alene ligge hos myndighederne, som har begået fejlen,« siger Hans Kristian Skibby.

Han vil nu spørge skatteminister Jeppe Bruus, hvordan han vil sikre, at de berørte borgere sikres en korrekt skatteopkrævning.

Samtidig vil en række borgere på januarlønsedlen få trukket grundskyld af en ejendom, de ikke længere ejer, fordi fejlen ikke er blevet rettet, inden arbejdsgiverne har trukket skatteoplysninger til januarlønnnen.

Vurderingsstyrelsen har været ude at garantere, at de berørte borgere vil få tilbage den fejlagtigt opkrævede grundskyld.

Fint nok, siger Hans Kristian Skibby. Men det skal ikke være i foråret 2025 på årsopgørelsen for 2024.

»Der har været så mange fejl i Vurderingsstyrelsen, at det hele blinker rødt. Derfor kommer jeg også til at spørge skatteministeren, hvordan han vil sikre, at de berørte borgere får deres penge tilbage med det samme. Folk, der fejlagtigt er blevet opkrævet grundskyld, skal have en garanti for, at de får deres penge tilbage, og det skal ske med det vons,« siger han.

