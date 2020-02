Siden 2016 har Skatteministeriet modtaget 117 advarsler om mangelfuld kontrol på en lang række forskellige områder af sin egen vagthund, Skatteministeriets Koncernrevision.

Det skriver Berlingske, som er kommet i besiddelse af flere revisionsrapporter.

Ifølge avisen peger advarslerne blandt andet på dybe huller i kontrollen med milliardstore områder som selskabsskat, punktafgifter, bilimport og told.

Advarslerne i rapporterne er ikke blevet delt med Folketinget siden 2016, selv om forskellige skatteordførere har spurgt ind til dem i årenes løb.

Forklaringen har været, at Rigsrevisionen, der står for kontrollen med statens regnskaber, formelt overtog den interne revision af Skatteministeriets område i begyndelsen af 2016.

Advarslerne er dog så alarmerende, at rapporterne burde være blevet delt med Folketinget. Det mener Peter Skærbæk, professor i revision ved CBS.

»Der er ingen tvivl om, at de mest alarmerende af rapporterne, der eksempelvis peger på risikoen for tabte skatteindtægter eller lovbrud fra Skattevæsenets side, er alvorlige og naturligvis har relevans for Folketinget,« siger han til Berlingske.

Efter en henvendelse fra Berlingske oplyser skatteminister Morten Bødskov (S), at Skatteministeriet efter vinterferien vil dele alle rapporter med Folketinget.

/ritzau/