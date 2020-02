Skatteminister Morten Bødskov (S) vil afvente kommission inden stor revision af afgifter for elbiler.

Bliver der ikke gjort noget i Folketinget, så vil afgifterne på elbiler stige betydeligt fra nytår fra 20 til 65 procent. Men konkrete skridt inden for den nærmeste fremtid er ikke på vej.

Det siger skatteminister Morten Bødskov (S) på et åbent samråd torsdag i skatteudvalget.

Regeringen og dens støttepartier valgte i finansloven at fastholde lavere afgifter i 2020. Men allerede nu spøger tilstanden i 2021, da importører af biler skal bestille hjem til næste år.

- Jeg er enig i, at det er presserende at få omstillet transportsektoren i en mere grøn retning. Vi vil gerne gøre det mere attraktivt at vælge grønne biler.

- Men vi skal og kan vise, at vi kan lave en grøn omstilling og fastholde et stærkt velfærdssamfund, siger Morten Bødskov.

Han understreger under samrådet, at store ændringer vil være endog meget dyre. Eksempelvis forslag om, at alle biler skal være elbiler eller lavemissionsbiler i 2030.

- Skatteministeriet har estimeret, at det vil koste mellem 50-100 milliarder kroner at indfri den målsætning.

- Så uanset hvad, så er det enorme beløb, der ikke kan finansieres af råderummet eller gennem en simpel omlægning af reglerne, siger Morten Bødskov.

De potentielt store konsekvenser får Morten Bødskov til at sige, at han er enig i den tidligere regerings beslutning om at nedsætte en kommission, der skal komme med anbefalinger.

Kommissionen kommer med sine bud "medio 2020", og skatteministeren siger, at de dermed kan indarbejdes i finansloven for 2021 og diskuteres til efteråret.

- Jeg synes ikke, at der er grund at drøfte et nyt afgiftssystem, får kommissionen kommer med sine anbefalinger.

- Vi ønsker en langsigtet løsning og ser frem til at drøfte rammerne for de fremtidige bilafgifter, siger Morten Bødskov.

- Jeg ser ikke dette her som et konfliktområde. Jeg er sikker på, at vi nok skal nå en løsning, for der er enighed.

/ritzau/