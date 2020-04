Indsats mod skatteunddragelse og momssvindel bliver prioriteret i 250 nye ansættelser i Skattestyrelsen.

60 flere medarbejdere, der skal styrke indsatsen mod hvidvask. Yderligere 100 personer til at sikre bedre resultater i kampen mod skattely og international skatteunddragelse. Og 90 flere medarbejdere til en bedre kontrol på momsområdet.

Sådan skal fordelingen være for de 250 ekstra medarbejdere, som i år skal ansættes hos skattemyndighederne for at styrke skattekontrollen i Danmark.

Det fremgår af regeringens udspil "Mere kontrol, mindre svindel". Det er et politisk oplæg til en samlet reform af skattekontrollen frem mod 2023.

- Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at genoprette danskernes tillid til skattevæsenet, så er vi nødt til at se grundigt på skattekontrollen, siger skatteminister Morten Bødskov (S) i en pressemeddelelse.

Regeringen vil frem mod 2023 ansætte 1000 flere medarbejdere for at øge den kontrolindsats, der er i skattevæsenet.

Det sker efter massiv svindel, hvor den danske stat blandt andet er blevet snydt for omkring 12,7 milliarder kroner i udbytteskat.

Det har ført til markant kritik fra Rigsrevisionen, der blandt andet har kritiseret statens indsats på hvidvaskområdet, som nu får tilført 60 flere medarbejdere.

Her har der de seneste år været en markant stigning i antallet af efterretninger til Skattestyrelsen fra hvidvasksekretariatet i Søik, også kendt som Bagmandspolitiet.

Skattestyrelsen har ikke haft ressourcer til at behandle alle sager, som potentielt kan føre til straffesager.

Derfor skal der oprettes et nyt center for hvidvask og en ny enhed for straffesager.

- Når verden forandrer sig, skal myndighederne følge med. Og vi må konstatere, at skattekontrollen i dag ikke er gearet til at håndtere de mange nye udfordringer.

- Der er for mange fejl i virksomhedernes skattebetaling. Og de, der forsøger at svindle, bliver hele tiden mere udspekulerede, siger Morten Bødskov.

Også indsatsen mod skattely og international skatteunddragelse skal have et løft med 100 flere medarbejdere for at kunne håndtere de mange indberetninger.

Sidste år modtog Skattestyrelsen over 600.000 oplysninger fra andre lande, hvilket er en femdobling i forhold til for to år siden.

Regeringen vil blandt andet oprette et nyt center, der skal have fokus på international selskabsskat.

På momsområdet skal der ansættes 90 nye medarbejdere til at holde øje med, om virksomheder indberetter moms korrekt.

Staten har årligt cirka 200 milliarder kroner i indtægt på momsområdet. Det skønnes, at hver anden virksomhed laver fejl i momsangivelserne, og at hver tiende virksomhed bevidst forsøger at snyde i deres momsangivelser.

- Antallet af momskontroller skal øges, og så skal der dæmmes mere effektivt op over for momssvindel, siger Morten Bødskov.

/ritzau/