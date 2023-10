Tusindvis af danske boligejere, der lige nu er topfrustrerede over, at Vurderingsstyrelsens nye, foreløbige vurdering af deres bolig er skævere end et gammelt havegærde, fik næppe dulmet nerverne, hvis de fulgte med i torsdagens samråd om de skæve ejendomsvurderinger.

Her lagde skatteminister Jeppe Bruus (S) nemlig ikke skjul på, at det langt fra er slut med fejl og forsinkelser.

»Det er et presset system. Det er et højrisikoprojekt. Der er flere ting, der vil blive forsinkede undervejs, end det vi kender til i dag,« sagde Jeppe Bruus og tilføjede:

»Jeg er nødt til at sige, og jeg har sagt det hele vejen igennem – der er de der mediehistorier om, at nu er der endnu en forsinkelse eller forskydning - og ja, der vil komme flere!«

Det var næppe det svar, de mange plagede boligejere havde håbet at høre fra den ansvarlige minister.

Hele 28 procent af de danske boligejere tror ikke en tøddel på den vurdering, som de har fået fra Vurderingsstyrelsen, viser en dugfrisk undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T.

For at være helt præcis svarer 28 procent af boligejerne, at de ‘vurderer, at Vurderingsstyrelsens nye, foreløbige vurdering af min bolig skyder mere end plus/minus 20 procent forbi en realistisk salgspris for min bolig’.

Det flugter med en stor undersøgelse fra september i år fra DR. Den viste, at 35,1 procent af 82.603 boliger havde fået en ny, foreløbig vurdering for 2022, der skød mere end plus/minus 20 procent forbi den pris, som boligerne rent faktisk blev solgt til i første halvår 2022.

De Konservatives skatteordfører, Rasmus Jarlov, mener, at det er problematisk, at 28 procent af boligejerne ikke stoler på deres nye, foreløbige vurdering, der udgør beskatningsgrundlaget i 2024.

»Det er et højt tal. Vi skulle gerne nå derhen, at folk er mere tilfredse med vurderingerne og finder dem retvisende. Det er vigtigt for respekten for skattesystemet, at der ikke er så mange mennesker, der oplever, at de har fået forkerte vurderinger,« siger han og tilføjer:

»Vi skal helst ikke have, at der er så mange mennesker, der går rundt og er vrede over den måde, de bliver behandlet på af myndighederne. Det er det, der er tilfældet lige nu. Der er en stor vrede. Folk føler, at det er uretfærdigt, og at de vil blive beskattet af nogle fantasivurderinger.«

Skatteministeren gjorde det på samrådet meget klart, at otte ud af de 10 boligejere ved overgangen til det nye boligbeskatningssystem 1. januar 2024 vil få en skattelettelse – i alt cirka 10 milliarder kroner.

Skatteminister Jeppe Bruus. Foto: Rune Øe Vis mere Skatteminister Jeppe Bruus. Foto: Rune Øe

Resten af boligejerne vil få en skatterabat, så de ikke kommer til at betale mere i skat med de nye skatteregler og den nye, foreløbige vurderinger, end de ville have gjort med det gamle system.

Selvom om ingen boligejere næste år kommer til at betale mere i boligskat, end de skulle have gjort under det gamle system, mener Rasmus Jarlov, at det er dybt problematisk, at Vurderingsstyrelsen spytter skæve vurderinger ud i hobetal.

»Det skaber usikkerhed. Folk er jo usikre på, om de kan få rettet den foreløbige vurdering. Folk kigger jo på de foreløbige vurderinger og tænker med rette, at det er Vurderingsstyrelsens bud på, hvad deres ejendom er værd og dermed, hvad beskatningsgrundlaget er.«

Vurderingsstyrelsens egne tal viser, at træfsikkerheden – inden for spændet plus/minus 20 procent af en reel markedsværdi – er på cirka 70 procent for huse og 90 procent for lejligheder.

Se undersøgelsen her Som ejer af en bolig har du for nylig fået en ny, foreløbig vurdering af din bolig fra Vurderingsstyrelsen. Hvor godt, synes du, at Vurderingsstyrelsen rammer en efter din mening realistisk salgspris for din bolig? Jeg vurderer, at Vurderingsstyrelsens nye, foreløbige vurdering af min bolig ligger inden for plus/minus 20 procent af en realistisk salgspris for min bolig: 52 procent Jeg vurderer, at Vurderingsstyrelsens nye, foreløbige vurdering af min bolig skyder mere end plus/minus 20 procent forbi en realistisk salgspris for min bolig: 28 procent Ved ikke: 19 procent Kilde: YouGov for B.T. 487 repræsentativt udvalgte boligejere over 18 år fra YouGov Panelet har svaret i perioden 6.-9. oktober 2023. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er plus/minus 4,4 procentpoint.

Skatteminister Jeppe Bruus siger til B.T.:

»Der er nogle ting, der har været fejlagtige (i de nye foreløbige vurderinger, red.) – altså markant skæve vurderinger, som jeg har bedt Vurderingsstyrelsen om at løbe igennem.«

Det gælder navnlig 68.000 ejendomme, hvor grundværdien er højere end den samlede ejendomsværdi (altså grund med bebyggelse) samt nyopførte huse i dyre boligområder, som i mange tilfælde har fået en for høj ejendomsvurdering.

»Det er første gang i mange år, at vi som boligejere får en ny vurdering. Det er vurderinger, der bygger på it. Det giver nogle kæmpe fordele. Men det er klart, at det i en overgangsfase skal rettes til,« siger Jeppe Bruus og fortsætter:

»Det er en stor omgang. Men det gode budskab er, at otte ud af 10 vil få en skattelettelse, og de, der ikke får en skattelettelse, vil opleve, at de ikke skal betale mere, end de skulle med det gamle system, fordi de er dækket af en skatterabat. Det skaber tryghed for boligejerne.«