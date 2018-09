Efter tre år med krisehåndtering mener Karsten Lauritzen (V), at det er på tide at diskutere visioner.

København. Der ligger et gældsbjerg på mere end 100 milliarder kroner og venter på at blive inddrevet. Rigsrevisionen tager forbehold for, om statsregnskab er korrekt. Skattevæsenets it-systemerne er for gamle.

Borgerne har stadig til gode at få vished for, at deres ejendomsvurderinger bliver rigtige. Og så er der retssagerne om svindelnummeret med udbytteskat, hvor staten er blevet lænset for mere end 12 milliarder kroner.

Problemer er der med andre ord nok af for skatteminister Karsten Lauritzen (V), der stort set hele sin ministertid har haft en altoverskyggende opgave: at få skattevæsenet på ret køl.

Men nu mener ministeren, at tiden er kommet til at tage et – lille – pusterum fra kriserne og diskutere visioner for fremtidens skattevæsen. Han vil derfor indbyde fagfolk, politikere og eksperter til en konference kaldet Skattepolitisk Døgn.

»Formålet er dels at drøfte de udfordringer og problemer, vi har. Men også at tegne nogle visioner for fremtidens skatteforvaltning og tænke lidt stort,« siger Karsten Lauritzen.

Meldingen om, at ministeren vil til at tænke stort, undrer skatteadvokat Torben Bagge fra TVC Advokatfirma. Han mener, at skattevæsenet bør have fuldt fokus på at opkræve de rigtige skatter og afgifter.

»Jeg synes, man står med nogle her-og-nu-opgaver, hvis befolkningen skal bevare tilliden til systemet,« siger Bagge.

Karsten Lauritzen understreger, at ministeriet er i fuld gang med at rydde op i skatteforvaltningens problemer.

»Der er ikke en selvmodsigelse i at diskutere de problemer, der er, og også tillade sig at have visioner og en strategi på den lange bane.«

»Årsagen til, at der er problemer i skatteforvaltningen, har også været, at man har hoppet fra tue til tue i stedet for at have en strategi,« siger ministeren.

I 2016 lancerede skatteministeren en plan for at genoprette skattevæsenet. Resultaterne heraf når næppe at vise sig i denne valgperiode, vurderer Lauritzen selv.

Alligevel er der behov for at se lidt længere frem, mener ministeren. Han ser især behov for at diskutere, hvordan skattelovgivningen kan forenkles, så den bedre kan håndteres digitalt.

Det lyder risikabelt for dig at begynde at tale om visioner for it, når man tænker på, hvilken historik I har i skattevæsenet. Risikerer du ikke, at du står om et par måneder med en ny skandale, der får det her til at se dumt ud?

»Man kan vælge at lukke sig, når der er problemer. Eller man kan vælge at åbne op. Jeg mener, man skal åbne op. Den første forudsætning for at løse noget er at diskutere det,« siger skatteministeren.

Hos skattemedarbejderne i Dansk Told & Skatteforbund ser formand Jørn Rise positivt på ministerens initiativ. Også selv om det kommer, mens genopbygningen af forvaltningen ifølge fagforeningsformanden stadig kun er sin allerspædeste fase.

»Det er o.k., at man også prøver at se en fremtid,« siger Jørn Rise.

/ritzau/