Karsten Lauritzen har prioriteret ressourcer på sager om for eksempel udbytteskat og inddrivelse af gæld.

Bekæmpelse af sort arbejde er vigtigt. Men det har ikke været højeste prioritet for skatteminister Karsten Lauritzen (V) i den seneste tid, hvor andre emner har taget mange ressourcer.

Det siger han torsdag under et samråd i Folketingets Skatteudvalg.

Samrådet havde skatteordførerne Jesper Petersen (S) og Dennis Flydtkjær (DF) indkaldt til på baggrund af en rapport fra Rockwool Fonden. Den viser, at der i 2017 var en stigning i omfanget af sort arbejde i Danmark.

- Jeg har som minister ikke haft bekæmpelse af sort arbejde som min topprioritet. Det har været at rydde op på nogle af de grundlæggende driftsområder, siger Karsten Lauritzen.

Hans område har de seneste år brugt mange ressourcer på store sager om udbytteskat, ejendomsvurderinger og inddrivelse af gæld.

Skatteministeren erklærer sig klar til at se på, hvad partierne i Folketinget kan gøre for at mindske omfanget af sort arbejde.

Rapporten fra december sidste år viste, at der for første gang i en del år var en stigning i anvendelsen af sort arbejde.

Antallet af personer, som udførte sort arbejde i 2017, var ganske vist faldet. Til gengæld arbejdede de personer, som udfører sort arbejde, flere timer end tidligere.

Karsten Lauritzen peger på, at effekten af en række initiativer, som alle partier i Folketinget vedtog i 2017, ikke kan aflæses i rapporten.

- Det er klart, at jeg som skatteminister ikke er glad for, at sort arbejde er steget fra 2016 til 2017.

- Derfor er jeg også tilfreds med den aftale, som vi i fællesskab indgik i efteråret 2017 om at styrke indsatsen mod sort arbejde, siger han.

Jesper Petersen fra Socialdemokratiet mener, at regeringen burde have gjort mere for at dæmme op for sort arbejde. Både med kontrol og oplysning.

- På en måde er det en tilståelsessag. Risikoen (for at blive opdaget, red.) er faldet, kontrollen kunne have været stærkere, og den oplysnings- og holdningspåvirkning, man kan henvise til, er noget, der er foregået på Facebook i efteråret.

- Det er for dårligt, det er for sølle, og det ser vi resultatet af nu. Vi taber flere penge, og virksomheder taber ordrer, siger han.

Karsten Lauritzen er uenig.

- Hvis jeg i min ministertid havde gjort det til min førsteprioritet at bekæmpe sort arbejde, kunne nogle borgere med rette spørge: "hvordan kan nogle stikke afsted med milliarder, mens skatteforvaltningen jagter mig i min private have eller tager min nabo for en vennetjeneste", siger han.

