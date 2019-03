Karsten Lauritzen (V) mener, at ikke giver megen mening at tale om lavere topskat, når S og DF er imod.

Når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) senere i år udskriver valg til Folketinget, kommer Venstre ikke til at gå til valg på en afskaffelse af topskatten.

Det ville ellers flugte med holdningen hos de to andre partier i VLAK-regeringen, Liberal Alliance og De Konservative, som begge ønsker topskatten afskaffet.

Men en ting er at ønske noget, en anden ting er de politiske realiteter, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

- Jo mere, man har snakket om topskat, jo sværere har det været at få gennemført noget.

- Jeg tror helt grundlæggende det er i hvert fald min analyse at det ikke bliver bedre af, at vi snakker endnu mere om topskat. Om det så er satsen, eller hvornår topskatten sætter ind.

- Jeg ser ikke, at det, der skal til for at få flertal for det synspunkt, er, at vi har en stor offentlig debat omkring det.

- De sidste fire år overbeviser mig sådan set om det modsatte. Men derfor står det andre partier frit for at gå til valg på det, siger han.

Netop topskatten har været lidt af et smertensbarn, siden Venstre i juni 2015 overtog regeringsansvaret.

Siden har Liberal Alliance, som i november 2016 kom med i regeringen sammen med De Konservative, flere gange været ude med krav om lettelser på topskatten.

Hver gang er disse krav imidlertid blevet skudt ned af Dansk Folkeparti, der har flest mandater af alle partier i blå blok.

Heller ikke Socialdemokratiet har set en fidus i at sænke topskatten, og i diverse meningsmålinger har et flertal af danskerne også sagt nej tak til den idé.

Alt i alt ser Karsten Lauritzen derfor ikke den store grund til at bruge mange ressourcer på emnet.

- Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er det en god forretning at få gjort noget ved topskatten.

- Men når der er så klare udmeldinger fra både Dansk Folkeparti, som støtter regeringen, og Socialdemokratiet om, at det bliver i hvert fald ikke med dem, så har vi i Venstre bare valgt at sige, at vi går ikke til valg på at ændre ved topskatten, siger skatteministeren.

Liberal Alliance går til valg på at afskaffe topskatten, mens De Konservative har valgt en lidt anden tilgang.

Partiet vil i næste valgperiode arbejde for at hæve grænsen for, hvornår man skal betale topskat.

I øjeblikket skal man tjene 498.900 kroner for at skulle betale topskatten på 15 procent, mens De Konservative ønsker, at man skal tjene over 800.000 kroner årligt, før man skal betale topskat.

/ritzau/