Første gang nogensinde er hele Skats regnskab blevet mødt med forbehold. Minister vil ikke give garantier.

København. Skat vil hurtigst muligt offentliggøre et korrekt og tilfredsstillende årsregnskab for 2017, der af Rigsrevisionen er blevet stemplet som mangelfuld.

Men skatteminister Karsten Lauritzen (V) kan fredag under et åbent samråd ikke garantere, at Rigsrevisionen vil godtage det næste regnskab uden forbehold.

- Det er mit håb og ønske, at regnskabet for 2018 ikke vil have et forbehold.

- Men jeg kan ikke garantere, at det vil blive indfriet, siger han.

Skatteministeren er indkaldt til samråd, efter at det i august kom frem, at Skat har rod i sidste års statsregnskab.

Det er første gang nogensinde, at der bliver taget forbehold for hele Skats regnskab i det samlede statsregnskab.

Derudover kom det frem, at mere end 100 milliarder kroner venter på at blive inddrevet, mens Skattevæsnets it-systemer er for gamle.

Især bliver der peget på Skats manglende gældsinddrivelse som roden til et mangelfuldt regnskab.

Men ifølge Karsten Lauritzen handler det i højere grad om formalistiske fejl i regnskabet.

Og indtil man får udskiftet de gamle it-systemer, vil der være risiko for, at fejl kan blive ved med at opstå, lyder det fra skatteministeren.

- Det er et omfattende oprydningsarbejde, som tager tid, og vi er ikke i mål endnu. Men det kommer vi, siger han.

Til spørgsmålet om, hvorvidt Karsten Lauritzen vil afsætte flere ressourcer til at få inddrevet de manglende milliarder, peger ministeren på, at der frem mod 2020 allerede bliver opjusteret fra 900 til 1500 medarbejdere til formålet.

- Det kan godt være, at der er brug for flere medarbejdere. Det vil jeg gerne være med til at drøfte, men jeg synes, vi skal få alle de nye medarbejdere om bord, før vi kan træffe en politisk beslutning, siger han.

At skatteministeren ikke vil stille garantier for et korrekt regnskab til næste år, imponerer ikke Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen.

Han har sammen med skatteordfører for Enhedslisten Rune Lund indkaldt ministeren til fredagens samråd.

- Nu har skatteministeren været minister i godt tre år, og det må da på en måde være deprimerende endnu engang at sige, at det er mit mål og håb, at det kan godkendes næste år, siger han under samrådet.

