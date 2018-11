Et flertal i Folketinget har besluttet at udtale kritik af skatteminister Karsten Lauritzen (V) og give ham en næse for ikke at tale sandt.

Det skyldes forkerte oplysninger, som skatteministeren gav til Folketingets Skatteudvalg på et samråd 27. september.

Her hævdede ministeren, at Skatteministeriet ikke var blevet rykket af Undersøgelseskommissionen om Skat i forbindelse med udleveringen af det materiale, som kommissionen skal undersøge.

Men det var forkert, og derfor får han nu en mindre næse, skriver DR Nyheder.

»Det har simpelthen ikke været korrekt, når skatteministeren har sagt til Folketinget, at Skatteministeriet ikke var blevet rykket for at udlevere de informationer,« siger Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen.

Det er regeringens eget støtteparti, Dansk Folkeparti, som sammen med Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre sikrer flertallet for kritikken af skatteministeren, skriver DR.

Skatteminister Karsten Lauritzen har allerede beklaget, at han gav forkerte oplysninger til Folketinget.

»Det er jeg ked af, og det vil jeg gerne undskylde for,« sagde han ifølge Altinget 9. november.