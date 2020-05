Mens partilederne på store stræk er enige om genåbningen af Danmark, så buldrer uenigheden til gengæld frem, når snakken falder på, hvordan vi får dansk økonomi tilbage på sporet.

Det viste sig torsdag aften, da partilederne var samlet til en coronadebat på Statens Museum for Kunst.

Her trådte Venstres formand frem med et konkret forslag om at halvere af momsen i resten af 2020.

»Jeg vil give danskerne et skatte-, afgifts-, og byrdestop,« sagde Jakob Ellemann-Jensen og talte derefter direkte til Mette Frederiksen:

»Dine støtter vil sætte skatterne op. Der er rigeligt med danskere, som har mistet deres arbejde. Jeg vil bare sige det meget klart, at hvis I mener, at der skal være højere skatte og afgifter, så bliver det uden Venstre,« sagde han, inden De Konservative og Liberal Alliance overbød Venstre-formanden.

»Nu er et skattestop ikke nok for os. Vi skal kigge på, hvordan vi sænker skatter og afgifter helt generelt,« sagde K-formanden Søren Pape Poulsen.

Det er meget langt fra de tanker, som Pia Olsen Dyhr (SF) og Pernille Skipper (EL) går rundt med, når partilederne skal blive enige om en genopretningsplan.

De mener, at økonomien skal tilbage på sporet ved bl.a. at fremrykke store grønne byggeprojekter i det offentlige. Det skal skabe arbejdspladser og deraf vækst.

Men ifølge økonomer, som B.T. har talt med, skal politikerne tænke nyt for at redde dansk økonomi.

Nedlukningen har nemlig ramt detailhandlen, industrien, restauranterne og byggebranchen helt forskelligt.

»Det kan være farligt at male med de brede penselstrøg, så man stimulerer forbruget i alle brancher. Man bliver nødt til at lave initiativer, som målrettet de hårdest ramte brancher,« siger Bo Sandemann, økonomiprofessor ved Aarhus Universitet.

Ifølge professoren kunne et eksempel være, at man indfører såkaldte vouchers til restauranter, som koster 100 kr., men er 200 kr. værd. Så vil staten skulle betale de sidste 100 kr.

Pengene skal ud til danskerne nu

Jesper Kühl, analysechef i tænketanken Kraka, mener, at politikerne kan blive nødt til sende ekstra hjælp til hårdest ramte brancher.

»For de eksporttunge erhverv kan det være nødvendigt at forlænge hjælpepakkerne, da de kan stå over for svigtende efterspørgsel,« siger han.

Ifølge analysechefen handler det om at pose penge ud til danskerne nu og her. Og her er venstrefløjens ønske om store grønne projekter ikke det bedste værktøj.

»Den slags projekter tager tid at sætte i gang, så det vil ikke få økonomien op i gear nu og her,« siger han.

Modsat kan Venstres forslag om at halvere momsen i 2020 også blive et problem.

»Det kan give bagslag, fordi det sandsynligvis vil få danskerne til at rykke en masse forbrug fra næste år til i år. På den måde kan det ramme os i 2021,« siger Bo Sandemann.

Finansministeriet regner med, at det offentlige underskud i værste fald lander på 197 mia. Kr. i 2020. Det betyder, at staten låne milliarder for at dække det store underskud.

»Men vi behøver ikke at råbe vagt i gevær i forhold til de offentlige finanser. Vi har en lav statsgæld, og derfor har vi også råd til midlertidige skattelettelser eller offentlige investeringer,« siger Jesper Kühl.