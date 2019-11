Det vil især være velstillede ældre, der bliver belønnet for at blive længere på arbejdsmarkedet.

En ny seniorpræmie belønner borgere, der fortsætter med at arbejde, selv om de har nået alderen, hvor de kan gå på folkepension.

Ordningen er rettet mod alle omkring pensionsalderen, men beregninger fra Beskæftigelsesministeriet viser, at den overvejende tilgodeser de ældre, der er velstillede, ressourcestærke og fysisk friske.

Det skriver Politiken.

Således anslår ministeriet, at 5600 personer vil modtage præmien i 2020. Af dem ville 5000 under alle omstændigheder have arbejdet, efter at de kunne gå på folkepension, vurderes det.

Derfor vil ordningen, som koster 170 millioner kroner årligt, kun i begrænset omfang øge beskæftigelsen.

Seniorpræmien betyder, at man får 42.000 kroner fra staten, hvis man arbejder et år ekstra. Tager man to år på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, udløser det en skattefri præmie på 67.000 kroner.

En af regeringens mærkesager er at mindske ulighed, men det mål vil man ikke arbejde hen mod med den nye seniorpræmie, bemærker direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Lars Andersen over for Politiken.

- Det er jo ikke de nedslidte, der får glæde af denne seniorpræmie. Præmien kommer i høj grad til at berige dem, der i forvejen har besluttet sig for at arbejde videre, nemlig de veluddannede og de velstillede, siger han.

Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet er enig og kalder seniorpræmien for "en omvendt Robin Hood", der tager fra de almindelige lønmodtagere og giver til rige ældre.

- I årevis har vi set, at folk frivilligt vælger at blive længere på arbejdsmarkedet, hvis de har fysikken til det, siger han til Politiken.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ser imidlertid ikke noget forkert i at give borgere et incitament til at arbejde efter pensionsalderen, fortæller han til avisen.

Præmien indgik i en aftale om seniorpension til nedslidte, som blev indgået mellem den forrige regering, De Radikale og Dansk Folkeparti.

En forhøjelse af seniorpræmien blev stemt igennem for nyligt - herunder med Socialdemokratiets stemmer.

/ritzau/