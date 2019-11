Den tidligere udbyttechef i Skat Lisbeth Rømer uddybede tirsdag sit møde med skattefirmaet Acupay.

Under et besøg i København udviklede skattefirmaet Acupay en kontakt til den tidligere chef for udbyttekontoret i Skat Lisbeth Rømer, der efter syv minutters sightseeing under et besøg i København fik et middagstilbud fra en af Acupays repræsentanter.

Det fremgik af en mail, der tirsdag kom frem under en afhøring for den kommission, der skal undersøge, hvordan Skat endte med at udbetale flere milliarder af kroner uden grund.

Kontakten opstod, da Acupay i 2012 henvendte sig til Skat med spørgsmål, om hvordan processen for at få refunderet udbytteskat var i Danmark. Den henvendelse endte hos Lisbeth Rømer, der gerne tog imod skattefirmaet.

- Det var en flink henvendelse, fortalte Lisbeth Rømer tirsdag.

- Hvis Skat kan oplyse om, hvordan man gør det rigtig, går det bedre for os alle sammen.

Ifølge Lisbeth Rømer kørte hun repræsentanterne fra Acupay med fra København ud til Skats kontorer i Høje-Taastrup og efter flere timers møde med tilbage til København.

Ifølge Lisbeth Rømer kørte hun på vejen tilbage til København repræsentanterne fra Acupay rundt i København i syv minutter som en sightseeing.

Acupay er i dag blandt de anklagede i sagen om svindel med refusion af udbytteskat for milliarder. Svindlen startede omkring samme tidspunkt som besøget i København.

Og besøget i København kastede også en tilsyneladende god forbindelse mellem Acupay og Lisbeth Rømer af sig.

Omkring et år efter skrev repræsentanter fra Acupay igen. I en meget venskabelig mail ønsker en af repræsentanterne fra Acupay Lisbeth Rømer et godt forestående otium.

I mailen skriver Acupays Stef Lambersy, at han har "meget varme minder fra din tur rundt i København", og han byder hendes desuden på en middag, hvis hun skulle komme til Storbritannien.

Derudover nævner han, at han gerne på et senere tidspunkt vil rejse til Bhutan arrangeret af en af Lisbeth Rømers venner i landet.

- Jeg har boet tre år i Bhutan, forklarede Lisbeth Rømer.

- Når man kører i bil, så skal man jo snakke om et eller andet.

I alt kæmper skattemyndighederne for at få et tocifret milliardbeløb tilbage fra refusioner af udbytteskat, der i myndighedernes øjne ikke burde være sket.

Skat er i mellemtiden blevet delt i syv forskellige styrelser. Lisbeth Rømer er i dag pensioneret.

