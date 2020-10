Coronakrisen forsinker kommission, der undersøger årelange problemer i Skat. Arbejdet koster 318 millioner.

Det vil koste 318 millioner kroner og tage seks år eller mere for undersøgelseskommissionen, der skal finde ud af, hvorfor det gik galt i Skat.

Det skriver Politiken, som har set to notater om fremdriften i arbejdet fra Justitsministeriet og kommissionen, som Folketingets Udvalg for Forretningsorden og Skatteudvalget har modtaget.

Kommissionen indledte sit arbejde i 2017 og skulle være færdig i 2023. Her skulle det endelig fremgå, hvem der havde ansvaret for, at Skat kuldsejlede.

Men blandt andet coronakrisen er skyld i, at tidsplanen ikke holder.

Notatet fra kommissionen henviser ifølge Politiken til, at det på grund af nedlukningen af en stor del af den offentlige sektor under coronakrisen i foråret, blev nødvendigt at aflyse de planlagte afhøringer fra 17. marts til 27. maj.

Desuden betød coronanedlukningen, at kommissionens medlemmer måtte arbejde hjemmefra.

- Det må (...) forventes, at aflysningerne i foråret 2020 vil få betydning for den samlede varighed af kommissionens arbejde, skriver kommissionens formand, landsdommer Michael Ellehauge ifølge Politiken.

Politiken skriver, at kommissionen indtil videre blot har set på den tillægsopgave, som den fik, efter at den var nedsat.

Her undersøges forløbet, der førte til, at Skat uretmæssigt refunderede 12,7 milliarder kroner i udbytteskat til personer og virksomheder, der ikke havde betalt udbytteskat.

Det arbejde kommer til at fortsætte i de kommende måneder.

Først når det er overstået, skal kommissionen tage fat på den oprindelige opgave, som er undersøgelsen af, hvordan det gik til, at Skats inddrivelse af skattegæld og andre restancer brød sammen. Og hvordan sammenlægningen af den kommunale og statslige skatteforvaltning i 2005 og frem gik galt.

Det hele vil koste 318 millioner kroner at gennemføre, fremgår det af Justitsministeriets notat, skriver avisen.

Budgettet er ikke endeligt, fremhæver Justitsministeriet, da det må forventes, at kommissionen skal arbejde videre efter 2023.

/ritzau/