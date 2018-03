Digitale stopklodser betyder færre fejl og mindre restskat til borgerne, siger underdirektør i Skat.

København. Skat har taget nye digitale værktøjer i brug for at forhindre skattesnyd. De har i løbet af blot den seneste uge fanget flere end 26.000, der ville pynte på deres årsopgørelse. Det viser en statistik fra Skat, der er udarbejdet for Politiken.

De digitale stopklodser består af 35 forskellige alarmer, der er bygget ind i Skats tast-selv-funktioner. De kan blokere borgerens indtastninger i årsopgørelsen eller forskudsopgørelsen.

Det sker, hvis der ikke er overensstemmelse mellem den oplysning, borgeren taster ind og den data, som Skat ligger inde med om personen.

- Vi ved, at rigtig mange kan komme til at taste forkert. Når vi bruger de her digitale stopklodser, sparer vi folk for en irriterende restskat. Og så giver det os mulighed for at få fat på dem, som bevidst ønsker ikke at betale skat, siger Karoline Klaksvig, underdirektør i Skat.

Stopklodserne aktiveres eksempelvis, hvis man indtaster et for højt kørselsfradrag i forhold til det arbejde, man har. Eller hvis man indtaster fradrag for vedligeholdelse af en fredet ejendom, men det ikke er registreret, at man bor i en fredet ejendom.

- Ved at lave digital kontrol i fordøren sparer vi et stort antal ressourcer i Skat og mange ressourcer for borgerne, som slipper for, hvad det efterfølgende kan medføre af restskat. Så både for borgerne og for os er det en meget mere effektiv tilrettelæggelse af kontrollen, siger Karoline Klaksvig.

Skat lancerede de digitale stopklodser første gang ved årsopgørelsen sidste forår. 80 procent af dem, der blev stoppet, valgte ikke at henvende sig til Skat. Det ser underdirektøren i Skat som et udtryk for, at stopklodserne har fanget mange fejl.

- Også ved forskudsopgørelserne i efteråret blev 8000 stoppet af de digitale stopklodser. 1500 af dem var folk, der havde indtastet håndværkerfradrag. For mange troede, at det var en mulighed, selv om reglerne var ikke vedtaget endnu. Sådan en fejl er god at få stoppet, siger Karoline Klaksvig.

/ritzau/