Op til, under og efter skandalerne i Skat blev kritiske revisioner ildeset ifølge revisionschefer.

Skatteministeriets ledelse og det daværende Skat beskrives af to tidligere chefer for områdets interne revision som miljøer, hvor kritiske rapporter blev taget ilde op eller ignoreret.

En af de tidligere chefer for ministeriets interne revision, SIR, går så langt, som til at beskrive et "revisionskritisk miljø".

Det kom frem under afhøringer af de to tidligere SIR-chefer onsdag.

De blev afhørt af den kommission, der arbejder med at afdække flere af Skats problemer. Et af problemerne var udbetalinger på milliarder af kroner i refusion på udbytteskat, uden at de pågældende havde ret til refusion.

Allerede i 2010 påpegede SIR, at der blev udbetalt refusion af udbytteskat, uden at man tjekkede om de pågældende personer havde ret til refusionen.

Kommissionens tre medlemmer er gået i gang med at afhøre personale i SIR. Blandt andet for at finde ud af, hvorfor der aldrig blev handlet på den og efterfølgende advarsler.

Det er under disse afhøringer, at to tidligere chefer for SIR fortæller, at der i toppen af ministeriet var meget lidt appetit på kritiske rapporter om problemerne i Skat.

Særligt efter at en række problemer - såsom refusionerne, forkerte ejendomsvurderinger og fejlslagne it-projekter - blev kendt, var de kritiske rapporter ildeset.

Kurt Wagner, der var chef for SIR fra 2014 til i år, fortæller, at der udviklede sig et "revisionsfjendsk miljø".

- Vi kunne se, at miljøet blev "revisionsfjendsk". Vi havde meget svært ved at få startet vores revisioner op, fortalte han onsdag til kommissionen.

Det gav sig udtryk i, at Skat var lang tid med at finde de relevante kontaktpersoner, når noget skulle revideres.

Derudover gav ministeriets top udtryk for, at man ville lukke SIR. Ifølge Kurt Wagner var man træt af, at både Rigsrevisionen og SIR kom med kritiske rapporter om de samme emner.

Også Kurt Wagners forgænger, Kjeld Rasmussen, fortæller, at samarbejdet med toppen i ministeriet var minimalt. Samarbejdet med departementschef Jens Brøchner var ifølge Kjeld Rasmussen ikke eksisterende.

- Jeg har aldrig talt med Jens Brøchner, selv om det var ham, som jeg refererede til og sendte ham adskillige rapporter.

- Jeg har mødt ham på gangen. Men det er det eneste kontakt, jeg har haft med ham, fortalte Kjeld Rasmussen.

Hvorvidt kommunikationen fra SIR til departementet var god nok, er muligvis et af de emner, der skal behandles, når ledende personer fra ministeriet senere skal afgive forklaring.

/ritzau/