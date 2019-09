Funktionsleder ville genoptage refusioner af udbytteskat to uger, efter milliardskandale blev kendt.

Den funktionsleder, der op til udbyttesagen skulle løse Skats problemer på udbytteområdet, indrømmede onsdag, at hun ikke var kvalificeret til at klare opgaven.

Dorthe Pannerup Madsen blev i april 2013 funktionsleder for det kontor, der behandlede ansøgninger om refusion af udbytteskat.

I 2015 kom det frem, at staten formodentlig var blevet svindlet for over 12 milliarder kroner gennem netop dette kontor.

Allerede i 2010 og igen i 2013 gjorde Skatteministeriets Interne Revision (SIR) opmærksom på, at kontoret havde store problemer. Som funktionsleder blev Dorthe Pannerup Madsen sat til at forsøge at finde en løsning.

Onsdag afgav hun for anden dag forklaring til den kommission, der skal undersøge, hvordan den formodede svindel var mulig.

Her blev hun spurgt af kommissionens formand, Michael Ellehauge, om hun var kvalificeret til at stå for at løse udbyttekontorets problemer.

- Jeg havde udfordringer med det. Jeg havde ikke den faglige viden på området. Jeg har været vant til at arbejde med bogholderi og regnskab i mange år. Jeg var ikke klædt på til det, svarede hun.

Som opfølgning på de kritiske rapporter blev hun del af en arbejdsgruppe, der skulle se på nogle af de kritikpunkter, som SIR havde påpeget. Gruppen lavede en plan med nogle punkter, der skulle løses.

Efter en rum tid lukkede Dorthe Pannerup Madsen en række af punkterne, uden at de var løst. Det fik kommissionen udspørger, Jens Lund Mosbek, til at spørge, hvis idé det var:

- Det var ikke min idé. Og jeg er heller ikke blevet bedt om det, svarede hun.

- Jeg kan ikke komme nærmere ind på det, svarede hun, da Jens Lund Mosbek spurgte igen.

Jens Lund Mosbek gik i stedet videre og dvælede ved Dorthe Pannerup Madsens håndtering, da den formodede svindel med refusion af udbytteskat blev kendt.

Kort efter blev alle udbetalinger stoppet. Men efter omkring to uger foreslog Dorthe Pannerup Madsen, at udbetalingerne blev genoptaget for det, der hedder bankordningen.

I sidste uge oplyste Skattestyrelsen, at den formoder, at der også er blevet svindlet gennem bankordningen.

Dorthe Pannerup Madsen forklarede, at hun ville genåbne ordningen, fordi de tre banker i ordningen havde henvendt sig og pressede på for at få udbetalingerne genoptaget.

- Var det et fagligt hensyn, spurgte Jens Lund Mosbek.

- Nej, det er det egentlig ikke, svarede Dorthe Pannerup Madsen.

