Mangeårigt Venstre-medlem Bertel Haarder har skrevet en julesang. Men et vers om en voldtægt udløser kritik.

Venstre-nestor og mangeårigt medlem af Folketinget Bertel Haarder er kendt som en mand med en særlig interesse for lyrik. Det kommer blandt andet til udtryk op til jul, hvor han gerne skriver en julesang til Folketinget.

Men årets udgave af Haarders julesang, som er blevet rundsendt til Folketingets medlemmer, er ikke blevet modtaget med entydig begejstring.

Således får sangens sidste vers, der omhandler en voldtægt begået inden for Enhedslistens rækker, skarp kritik.

Det skriver flere medier - herunder DR.

Verset handler om en sag, som i september førte til, at en 30-årig mand blev dømt for voldtægt og blufærdighedskrænkelse begået i teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsens (EL) hjem.

Julesangens ottende og sidste vers lyder som følger:

- Helt anderledes hetero er Hedeager-drengen: Én var ej nok, han vill´ ha´ to med i borgmestersengen! Han møved´ med dem begge, og han pilled´ lidt for meget!

- Han tro´de, at i Enhedslisten var der fælleseje! M E N hvorfor skal de vær´ så striks´ og hindre Enhedsliste-sex, lad ham dog få en dejlig heks med hjem til jul!

I en mailudveksling mellem Folketingets medlemmer og ansatte beklager Bertel Haarder ifølge DR versets indhold:

- Hvis jeg havde vidst, at sidste vers ville blive opfattet, som nogle har gjort det, så ville jeg ikke have skrevet det. Det var ikke min hensigt at støde nogen og jeg er ked af, at nogle er blevet såret.

/ritzau/