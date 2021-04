Der var hårde ord til sundhedsminister Magnus Heunicke, da han tirsdag eftermiddag var kaldt i samråd på Christiansborg.

Helt konkret skulle han svare på to spørgsmål under samrådet.

For det første skulle han forholde sig til konsekvenserne for de andre meget syge patienter, der blev ramt af den måde, regeringen fik sundhedsvæsenet til at have fuld fokus på coronasyge.

»Vi er bekymrede for, at den her overforsigtighed har haft kæmpemæssige konsekvenser for andre patienter. B.T. har fulgt den her sag tæt og har blandt andet beskæftiget sig med kræftpatienter, der er kommet i klemme,« startede Peter Skaarup (DF) samrådet og tilføjede:

Her er B.T.s afsløringer 8. november 2020: B.T. kan fortælle om 68-årige Poul Henning Hansen fra Taulov nær Fredericia. 14. marts ringede han til vagtlæge, fordi han havde nakkesmerter og feber. Men på grund af coronarestriktionerne afviste vagtlægen ham. Få dage efter døde han af meningitis. Patienterstatningen har slået fast, at dødsfaldet med overvejende sandsynlighed var undgået, hvis vagtlægen havde fået ham indlagt. 5. december 2020: I alt 11 gange fra 16. marts til 7. juli ringede 53-årige Dunja Fogelberg Hansen fra Amager til egen læge med smerter i lungerne. Men på grund af coronarestriktioner ville lægen ikke tilse hende. Det viste sig, at hun havde lungekræft, og hun er uhelbredeligt syg. 8. december 2020: 69-årige Bjarne Schou fra Odense blev i maj ramt af en kræftknude på fire kvadratcentimeter i sin hals. Men egen læge og vagtlæge ville ikke se ham fysisk på grund af de særlige coronarestriktioner. Samme dag kan B.T. fortælle om nye tal, der viser, at der fra marts til maj blev diagnosticeret 2.800 færre med kræft end i samme periode de sidste fem år. 12. december 2020: 44-årige Anne Mette Christiansen fra Albertslund fik i sommer smerter i lungerne og var hos lægen. Men først 2. december fik hun lavet en biopsi, der viste, at hun havde aggressiv lungekræft, der måske har spredt sig til æggestokkene. Selve beskeden om kræft fik hun i et telefonopkald en mandag morgen kl. 8.57, selvom hun havde bedt om at få det at vide på sygehuset. 20. december 2020: B.T. kan fortælle om kræftpatienten Anders Bonnemann fra Horsens, der i oktober 2019 blev opereret for endetarmskræft. Han fik i januar 2020 symptomer på ny kræft, men 'på grund af situationen med coronavirus' måtte sygehuset 27. april udskyde hans behandling. Det viste sig i sommer, at han både havde prostatakræft og kræft i blæren. Sagen har fået de borgerlige partier og SF til at kalde sundhedsminister Magnus Heunicke i samråd. 31. januar: 40-årige Anja Jensen fra Djursland blev 16. marts sidste år afvist af vagtlæge, som ville se coronatest inden lægebesøg. Dagen efter døde hun af blodprop. 5. februar: Ankenævnet for Patienterstatningen slår fast, at forsinkelsen i Dunja Fogelberg Hansens kræftbehandling har givet hende 'en væsentligt forringet overlevelsesprognose som følge af forsinket diagnosticering af lungekræft', står der direkte i afgørelsen. 10. marts: I et meget personligt og følelsesladet brev beklager statsminister Mette Frederiksen forløbet over for Dunja Fogelberg Hansen.

»Jeg kan nævne Dunja Fogelberg Hansen, Bjarne Schou, Anne Mette Christiansen og Anders Bonnemann, som på egen krop har mærket forsigtighedsprincippet fra regeringens side på egen krop. Og de har måttet lide og kigge ind i en mørk fremtid. Det er rigtig skidt.«

Magnus Heunicke erkendte, at der var begået fejl i de nævnte sager.

Men han sagde ikke noget om, at det var fejl fra regeringens side.

»Jeg er berørt af de beretninger, der har været i særligt B.T. om patienter og deres pårørende, som har oplevet utilstrækkelig eller manglende behandling og har måttet bære en meget høj pris for noget, der ligner, at der er sket nogle fejl og sket nogle svigt,« sagde sundhedsministeren.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) var tirsdag kaldt i samråd. Foto: Liselotte Sabroe

For det andet skulle ministeren i samrådet svare på, hvorfor regeringen sidste år så bort fra udmeldingerne fra myndighederne om, at det store fokus på coronavirus ville ramme andre patientgrupper hårdt, hvilket står i redegørelsen, B.T. i januar lagde frem.

Til det spørgsmål erkendte ministeren, at der var et forsigtighedsprincip fra regeringens side.

»Vi har ikke lagt tvivl om, at vi anlagde et forsigtighedsprincip i håndteringen af covid-19, og i marts sidste år stod vi i en situation, hvor vi skulle undgå en situation, som den vi så udspille sig i Norditalien dengang,« sagde ministeren blandt andet som svar på spørgsmålet.

Der var hårde reaktioner på ordene fra ministeren.

»De besvarelser, ministeren er kommet med i dag, kommer til at give anledning til et eller om ikke flere samråd,« lød det fra Martin Geertsen, som er Venstres sundhedsordfører.

»Jeg synes, at det er frækt, når ministeren siger, at 'den beslutning om nedlukning, den foretog vi, og det var en rigtig beslutning'. Men når der så spørges ind til, hvordan mennesker kommer tilbage til behandling for de livstruende sygdomme, så hedder det sig, at det må klares ude i regionerne,« sagde Geertsen og kaldte ministerens håndtering for 'uforskammet'.

Magnus Heunicke gik i slutningen af samrådet så langt, at han nu vil have frem, hvordan alvorligt syge er ramt af restriktionerne.

På den måde kan det bruges fremadrettet ved nye pandemier.

»Jeg vil gerne bakke op om, at vi sammen med regionerne og patientforeningerne får nedsat et panel af sundhedsfaglige eksperter til at få afdækket forløbet og finde løsninger på håndteringen,« sagde ministeren.

En melding, der var opbakning til.

»Hvis vi i fremtiden får lignende pandemier, så er vi nødt til at lære af, hvad der er sket i fortiden,« sagde Peter Skaarup og tilføjede:

»Det er så vigtigt at få frem, hvad der kan forbedres i indsatsen at hjælpe andre patientgrupper end dem med pandemien.«