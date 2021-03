Kritkken vælter nu ned over statsminister Mette Frederiksen (S) fra de borgerlige partier.

De hårde ord kommer, efter de har hørt Mette Frederiksens reaktion, da B.T. mandag formiddag viste hende et billede af den nok uhelbredelige kræftpatient Dunja Fogelberg Hansen.

I alt 11 gange havde hun i fire måneder kontaktet egen læge, men gang på gang blev hun afvist på grund af coronarestriktionerne. Det betød, at hendes kræft spredte sig, og hun har meget, meget lille chance for at overleve.

Alligevel kom Mette Frederiksen med denne melding:

Her ses, hvordan B.T.s debatredaktør, Sanne Fahnøe, mandag spurgte statsminister Mette Frederiksen (S) ind til lægers mange afvisninger af kræftyge Dunja Fogelberg Hansen.

»For det første vil jeg sige, og det er det vigtigste, at hvis du har den mindste mistanke om, at du har fået kræft, så skal du skynde dig til din praktiserende læge, og du skal henvises til et kræftforløb,« sagde statsministeren.

På Christiansborg vækker den udmelding harme.

»Jeg synes, det var et fuldstændig tåbeligt svar i og med, at man jo ikke ved de første symptomer mistænker kræft,« siger Liselott Blixt, der er sundhedsordfører hos Dansk Folkeparti.

Mette Frederiksen slog også fast, at det er vigtigt at holde igen med rygningen for at undgå kræft, og det har også vakt vrede hos Liselott Blixt.

Her ses Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt.

»Hun burde om nogen være mere opmærksom på, at man tager borgeren alvorligt og så senere nærmest fortælle, at det er folk egen skyld, fordi de ryger,« siger hun.

Mette Frederiksen beskyldes også for slet ikke at have sat sig grundigt ind i tingene.

»Jeg synes ikke, at det virker til, at statsministeren har sat sig ordentligt ind i omfanget af det her problem. Det er kommet frem, at der har været 2.800 færre kræftdiagnoser fra marts til maj sidste år og det virker til, at der kommer en kæmpe pukkel af ubehandlede sygdomme,« siger Martin Geertsen, der er Venstres sundhedsordfører.

Tirsdag klokken 14:30 er sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kaldt i samråd om den måde, især kræftpatienter har betalt prisen for coronarestriktionerne.

Her er B.T.s afsløringer 8. november B.T. kan fortælle om 68-årige Poul Henning Hansen fra Taulov nær Fredericia. 14. marts ringede han til vagtlæge, fordi han havde nakkersmerter og feber. Men på grund af coronarestriktionerne afviste vagtlægen ham. Få dage efter døde han af meningitis. Patienterstatningen har slået fast, at det med overvejende sandsynlighed ikke var sket, hvis vagtlægen havde fået ham indlagt. 5. december I alt 11 gange fra 16. marts til 7. juli ringede 53-årige Dunja Fogelberg Hansen fra Amager til egen læge med smerter i lungerne. Men på grund af coronarestriktioner ville lægen ikke tilse hende. Det viste sig, at hun havde lungekræft, og hun er uhelbredelig syg. 8. december 69-årige Bjarne Schou fra Odense blev i maj ramt af en kræftknude på fire kvadratcentimeter i sin hals. Men egen læge og vagtlæge ville ikke se ham fysisk på grund af de særlige coronarestriktioner. Samme dag kan B.T. fortælle om nye tal, der viser, at der fra marts til maj blev diagnosticeret 2.800 færre med kræft end i samme periode de sidste fem år. 12. december 44-årige Anne Mette Christiansen fra Albertslund fik i sommer smerter i lungerne og var hos lægen. Men først 2. december fik hun lavet en biopsi, der viste, hun havde aggressiv lungekræft, der måske har spredt sig til æggestokkene. Selve beskeden om kræft fik hun i et telefonopkald en mandag morgen kl. 8.57, selv om hun havde bedt om at få det at vide på sygehuset. 20. december: B.T. kan fortælle om kræftpatienten Anders Bonnemann fra Horsens, der i oktober 2019 blev opereret for endetarmskræft. Han fik i januar 2020 symptomer på ny kræft, men 'på grund af situationen med coronavirus' måtte sygehuset 27. april udskyde hans behandling. Det viste sig i sommer, at han både havde prostatakræft og kræft i blæren. Sagen har fået de borgerlige partier og SF til at kalde sundhedsminister Magnus Heunicke i samråd. 31. januar: 40-årige Anja Jensen fra Djursland blev 16. marts afvist af vagtlæge, som først ville se coronatest inden lægebesøg. Dagen efter døde hun af blodprop.

Her skal ministeren redegøre for, hvad nedlukningen konkret har betydet for kræftpatienterne samt, hvad ministeren vil gøre for at sikre deres behandling og erstatning.

Martin Geertsen vil gerne have en plan for at få bugt med puklen af ubehandlede kræftsygdomme.

»Vi foreslår, at der laves en helt konkret kortlægning for, hvodan vi får løst de her store konsekvenser af coronarestriktionerne,« siger han.

B.T. dækker tirsdagens samråd live klokken 14:30.