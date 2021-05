Et vandingsanlæg vander en udtørret kornmark nær Serritslev i Vendsyssel, torsdag 5. juli 2018. Det varme og tørre sommervejr skaber tørke i dansk landbrug. Selv hvis der skulle komme regn nu, er skaden sket for årets høst. Partiet Venstre overvejer at fremrykke landbrugsstøtte. Det skriver Ritzau, torsdag den 5. juli 2018.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger