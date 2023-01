Lyt til artiklen

Meldingen til justitsminister Peter Hummelgaard (S) er klar. Der er brug for oprustning hos de danske domstole. Nu.

Sådan lyder det fra flere oppositionspartier, efter B.T. i sidste uge afslørede, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til dom i straffesager nåede op på hele 666 dage i 4. kvartal af 2022.

Danmarksdemokraterne ser med stor alvor på sagen og kalder nu justitsminister Peter Hummelgaard i samråd.

»Det er helt forrykt, at der ikke sker noget på det her område. Man skal lige huske på, at Mette Frederiksens tidligere justitsminister Nick Hækkerup udtalte, at det var en stor ambition for regeringen at få gjort noget ved det. Intet er sket. Tallene ser værre ud end nogensinde. Jeg vil kalde ministeren i samråd om, hvorfor indsatsen er så fodslæbende,« siger partiets gruppeformand, Peter Skaarup.

Se den vilde ventetid Gennemsnitlig sagsbehandlingstid fra anmeldelse til dom: 4. kvartal 2022: 666 3. kvartal 2022: 654 2. kvartal: 2022: 631 1. kvartal 2022: 650 4. kvartal 2021: 573 3. kvartal 2021: 569 2. kvartal 2021: 628 1. kvartal 2021: 499 Kilde: Rigsadvokaten.

Også Enhedslisten ser med bekymring på de lange sagsbehandlingstider.

»Det er alt for lang tid. Sagsbehandlingstiden skal ned. Det kræver, at domstolene får flere ressourcer, så man for eksempel kan ansætte flere domssekretærer, så dommerne får frigivet tid,« siger Rosa Lund, der er retsordfører i Enhedslisten.

Fra Dansk Folkepartis næstformand, Peter Kofod, er reaktionen den her:

»Vi har brug for, at ventetiderne kommer markant ned. Vi er klar til at tage ethvert redskab i brug for at komme i mål. Penge, mandskab, whatever, det hele,« siger han og tilføjer:

»Det er selve essensen af en retsstat, at man kan forvente retfærdighed, konsekvens, rettidighed og omhu.«

Sagsbehandlingstiden er steget mest hos domstolene, men også ved anklagemyndigheden og i mindre grad hos politiet.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra tiltale til dom hos domstolene lå på 370 dage i 4. kvartal 2022. Altså over et år.

Det er en klar stigning i forhold til samme periode året før, hvor ventetiden var 295 dage.

Peter Hummelgaard kalder det en 'presserende opgave' at få nedbragt sagsbehandlingstiderne.

Men da B.T. i sidste uge forsøgte at få ministeren til at være konkret i forhold til, hvor meget han vil have sagsbehandlingstiden til at falde, og hvornår det skal ske, var ministeren ikke særlig konkret.

Peter Hummelgaard blev udpeget til ny justitsminister 15. december 2022. Et kæmpe uløst og voksende problem ligger på hans bord. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Peter Hummelgaard blev udpeget til ny justitsminister 15. december 2022. Et kæmpe uløst og voksende problem ligger på hans bord. Foto: Søren Bidstrup

»Jeg tør ikke sætte et tal på. Men for mig er det helt indlysende for højt – også alt for højt,« sagde Peter Hummelgaard.

Han pointerede, at han 20. januar nedsatte et udvalg med højesteretsdommer Thomas Rørdam i spidsen. Det skal vurdere, hvordan sagsbehandlingstiden hos domstolene kan komme ned.

»Jeg synes, det her er uld i mund fra ministeren,« siger Mai Mercado, der er retsordfører for De Konservative.

Hun mener, at der er brug for handling nu:

»Det er et stort problem for retsfølelsen, at ventetiden på så kort tid er steget så markant, og det er nødvendigt at gøre noget ved for at få det vendt.«