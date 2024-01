Et gyldent håndtryk på den gode side af én million kroner.

Sådan ser det såkaldte eftervederlag ud, som Ringsteds skandaleramte borgmester, Henrik Hvidesten, får, efter at han selv har valgt at forlade sin post.

Det skriver TV2 Øst.

De seneste uger har der været voldsom blæst om venstremanden efter flere anklager om upassende adfærd.

Ekstra Bladet afslørede i sidste uge, at borgmesteren havde været fuld, ubehagelig og upassende over for en kvindelig politiker til en kongres i Aalborg 11. og 12. januar.

Kvinden og flere vidner fortalte, hvordan den feststemte borgmester befølte den kvindelige folkevalgte og åbenlyst og højlydt udtrykte ønske om »at tage med hende hjem«.

Efter gentagne afvisninger måtte hun til sidst skubbe ham væk og flytte sig fysisk for at komme væk, fortalte flere kilder til avisen.

Borgmesteren erkendte efterfølgende, at han havde drukket for meget og opført sig upassende.

Han understregede også, at han havde undskyldt over for den pågældende.

»Derudover tager jeg hændelsen meget alvorligt, og jeg vil sørge for, at det ikke sker igen, således at der ikke kan stilles tvivl om tilliden til min person,« lød den dengang i et skrifteligt svar til Ekstra Bladet.

Et enigt byråd udtrykte derefter opbakning til borgmesteren.

Men da der dukkede andre sager op i andre medier, tog borgmesteren til sidst selv konsekvensen.

Søndag aften – midt under håndboldherrernes EM-finalebrag mod Frankrig – skrev han på Facebook, at han trækker sig for posten.

Det har fået TV2 Øst til at se på, hvordan den detroniserede borgmester er stillet økonomisk fremover.

Som enhver anden borgmester, der forlader sin post, får han en godtgørelse beregnet ud fra hans månedsløn og hvor længe, han har siddet på posten.

Eftervederlaget svarer til 1 1/2 månedsløn for hvert påbegyndte år som borgmester.

Ifølge tv-stationens oplysninger var borgmesterens årlige vederlag i 2022 på 1.006.312 kroner og en månedsløn på 83.859 kroner.

Der kan dog maksimalt udbetales eftervederlag svarende til ét års vederlag – og derfor ender beløbet ifølge TV2 Øst på netop det beløb.

Henrik Hvidesten ønsker at fortsætte sit politiske arbejde i kommunalbestyrelsen.

Det sikrer ham en årlig indtægt på 100.164 kroner.

Dertil kommer forskellige andre vederlag for eksempelvis bestyrelsesarbejde.