Mens politikerne har travlt med at skære i dagpengene til nyuddannede, har de bestemt ikke travlt med at skære i deres egne luksuspensioner og årelange eftervederlag.

Det er snart to år siden, at et flertal i Folketinget lovede at kigge deres egen lønpakke grundigt efter i sømmene.

Men ingenting er sket.

'Nøleriet' har nu fået flere partier til at miste tålmodigheden og kræve, at S-regeringen »får fingeren ud«.

»Det grænser til det pinlige, at de her drøftelser er gået totalt i stå. Det er blevet en ren syltekrukke, og derfor har jeg også bedt regeringen om et møde, hvor de må melde klart ud,« siger SFs gruppeformand, Jacob Mark.

Folketingspolitikerne får 58.672 kroner om måneden i grundvederlag. Dertil kommer et skattefrit tillæg på 5.254 kroner til at dække særlige udgifter, man har som folketingsmedlem.

SF gruppeformand Jacob Mark til pressemøde efter sommergruppemødet på Konventum i Helsingør, torsdag den 22. august 2019.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere SF gruppeformand Jacob Mark til pressemøde efter sommergruppemødet på Konventum i Helsingør, torsdag den 22. august 2019.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Men det er især de vilde pensioner samt to års eftervederlag, når politikerne stopper i Folketinget, som har været under beskydning.

»Vi må afskaffe de her tjenestemandspensioner på speed og eftervederlag, som ingen andre danskere kan få. Det hører ingen steder hjemme,« siger Jacob Mark.

Folketingsmedlemmer, som har siddet på Tinge i fire år, kan hæve 7.203 kroner hver måned, når de går pension. Hvis man har siddet 20 år i Folketinget, venter der en pension på 31.586 kroner hver måned.

»Det nærmer sig en skandale, at der ikke er sket noget. Politikerne skal ikke have en masse særordninger. Det må stoppe nu,« siger Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup.

Så meget tjener politikerne Grundvederlag: 58.672,42 kroner (stiger med to procent pr. 1. april) Skattefrit omkostningstillæg: 5.254,42 kroner Godtgørelse for dobbelt husførelse: 2.618,83 kroner Folketingspension efter et år i Folketinget: 1.800,96 kroner Folketingspension efter 20 år eller derover i Folketinget: 31.585,98 kroner Ministerpension efter et år som minister: 6.895,92 kroner



Ministerpension efter otte år eller derover som minister: 24.956,75 kroner Pensionerne afhænger af medlemsperioden eller ministertiden. Den er støt stigende for hvert år. Kilde: Folketinget

Han vil også have en løsning på bordet nu.

»Socialdemokratiet og Venstre må sætte sig for bordenden og få ryddet op i de her pensionsvilkår, som er helt på månen. Og hvis ikke det sker hurtigt, må vi jo tage sagen ned i Folketingssalen,« siger Peter Skaarup.

I mange år har det været Socialdemokratiet og Venstre, som har blokeret for en reform af politikernes egne vederlag og pensioner.

Men i oktober 2019 vendte de to store partier pludselig på en tallerken og sagde nu ja til at rydde op i deres egen lønpakke.

Mette Frederiksen (S) og Jakob Ellemann-Jensen (V) står i spidsen for de to partier, som i sidste ende afgør, om der skal tages et opgør med politikernes vederlag og pensioner. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Mette Frederiksen (S) og Jakob Ellemann-Jensen (V) står i spidsen for de to partier, som i sidste ende afgør, om der skal tages et opgør med politikernes vederlag og pensioner. Foto: Søren Bidstrup

Men de vil ikke forringe politikernes vilkår samlet set. Så hvis de fede pensioner og eftervederlag skal beskæres, så skal lønnen omvendt hæves. Tanken er inspireret af Vederlagskommissionens rapport fra 2016.

Hos Venstre er holdningen stadig den samme.

»Venstre støtter at gennemføre Vederlagskommissionens anbefalinger, og det håber vi fortsat, der er flertal for. Forhåbentlig kan der laves en aftale i denne samling (dette folketingsår, der løber fra oktober til juni, red.). De nuværende regler er hverken rimelige eller tidssvarende,« skriver Karsten Lauritzen, gruppeformand i Venstre, til B.T.

I regeringspartiet vil man ikke garantere andet end at kigge på det inden sommerferien næste år.

»Som med så mange andre ting har coronakrisen forsinket processen. Og jeg blev gruppeformand under coronakrisen i vinter. Så det er en opgave, som ligger på mit bord til den kommende samling,« siger Leif Lahn Jensen, gruppeformand i Socialdemokratiet.