Statsminister Mette Frederiksen løfter øjenbrynene.

Tirsdag får hun det spørgsmål, rigtig mange danskere lige nu stiller sig selv, efter det er blevet endeligt besluttet, at store bededag fra næste år ikke længere skal være en helligdag.

Det betyder, at mange danskere mister en fridag, og det har i længere tid givet massiv kritik af SVM-regeringen.

Mette Frederiksen, kommer du selv til at arbejde en dag mere?

B.T. og resten af pressen kunne stille spørgsmål til statsminister Mette Frederiksen (S), efter afstemningen om store bededag.

»Altså jeg overdriver ikke, når jeg siger, at jeg ikke har nogen egentlige fridage som landets statsminister,« svarer Mette Frederiksen, mens hun altså løfter øjenbrynene.

»Så jeg tror den måde at tilrettelægge sit arbejde på, som jeg gør, det vil jeg trods alt ikke anbefale normen for danskerne,« siger hun og tilføjer: »Jeg arbejder hver dag, så jeg holder ikke på den måde fri.«

Så svaret er altså, at Mette Frederiksen - ifølge hende selv - altid er på arbejde.

Det lykkedes også at få fat i Jakob Engel-Schmidt (M), der er kulturminister i SVM-regeringen.

Jakob Engel-Schmidt, kommer du til at arbejde en dag ekstra, når store bededag bliver afskaffet?

»Jeg synes, jeg arbejder rigtig meget i forvejen, men ja, ligesom alle andre danskere kommer jeg også til at arbejde en dag mere,« svarer han.

Men kommer vi til at kunne se dig i Folketinget, så vi ved, det er rigtigt, at du arbejder på store bededag 2024?

Her er kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M).

»Du er velkommen til at komme over i ministeriet,« siger Jakob Engel-Schmidt.

Synes du, at alle regeringens politikere bør gøre, altså sikre sig, at danskerne kan se, at I også arbejder en dag ekstra?

»Altså, jeg tænker, at man som politiker helst skal gå foran som et godt eksempel,« svarer han.

