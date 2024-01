Det er som bekendt ikke en helt almindelig søndag i Danmark i dag.

Skal du ind til det centrale København i dag med enten flag eller republikanske slagord, så har politiet en række gode råd, så det hele ikke sander til.

»Hvis du gerne vil køre i bil, så undgå det. Der kommer sandsynligvis til at være rigtigt mange mennesker i det centrale København,« siger vicepolitiinspektør Lasse Michelsen fra Københavns Politi.

Der bliver i øvrigt spærret af for biltrafik i store dele af København, når klokken bliver 11.

Han fortsætter:

»Vi ved ikke helt hvor mange der dukker op, men vi ved, at de melder udsolgt hos hotellerne og fra DSB, så vi forventer en del mennesker,« siger han.

Her kan du se, hvor der bliver spærret af for biltrafik:

I dag kl. 11 vil flere gader bliver spærret i forbindelse med Tronskiftet

Benyt HCAB, Bernstorffsgade, Nørre Voldgade, Øster Voldgade hvis du skal på tværs af byen.

Inden for den sorte streg er der begrænset adgang for biltrafik

@P4KBHTRAFIK @KobenhavnPoliti pic.twitter.com/6wio7r63Io — TrafikkenHovedstaden (@trafikhovedstad) January 14, 2024

Cyklen kan man godt tage, men også her er der en særlig ting, som politiet beder folk om at huske på.

»Hvis man tager cyklen ind, så parker på den side af Rådhuspladsen eller Nørreport, som ligger væk fra Christiansborg. Det gælder især ladcykler. Cykler kan gøre det meget ufremkommeligt i store menneskemængder. Også når de er parkerede,« siger han.

Klokken 15:00 er der proklamation fra balkonen på Christiansborg Slot. Vil man se den og planlægger at tage til København med bus, tog eller metro, så har politiet et ganske banalt råd.

»Tag afsted i god tid. Kommer man i god tid, så er det nok også nemmere, at finde et godt sted at stå, så man kan se hvad der foregår,« siger Lasse Michelsen.

Der er også rigtigt mange mennesker i København i dag og der er som bekendt en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

»Det er vi vant til at arbejde med og der er naturligvis et massivt sikkerhedsopbud en dag som i dag, så dem der deltager i begivenhederne kan koncentrere sig om at have en dejlig historisk dag,« siger Lasse Michelsen.

Det er i øvrigt en god idé, at holde sig opdateret på Københavns Politis profil på det sociale medie X.

Man kan også læse den pressemeddelelse med gode råd, som politiet sendte ud tirsdag.