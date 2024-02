Søren Pape Poulsen fik kort før tronskiftet i Danmark en idé, som kan skabe et varigt minde om H.M. Dronning Margrethe 2.

Og nu er den konservative partiformands forslag måske rykket et skridt nærmere at blive til virkelighed, så danskerne fremover vil få Majestætens officielle monogram at se på begge sider af Storebæltsbroen.

Søren Pape Poulsen har nemlig nu taget spørgsmålet op i Folketinget og spurgt den ansvarlige minister, Venstres transportminister, Thomas Danielsen, hvordan han stiller sig til forslaget om at hylde den afgåede regent med en udsmykning på broen.

Det er Thomas Danielsen ikke afvisende overfor.

»Jeg vil sige det sådan, at Majestæten fortjener al ære og respekt, men at jeg ikke mener, det vil være passende at gå ind i en offentlig drøftelse af det her forslag,« siger han til B.T..

I Folketingssalen lød det fra transportministeren, at hvis et forslag om et monogram på Storebæltsbroen skal blive til virkelighed, vil det ikke være noget, man ville drøfte i Folketinget, men med »relevante parter.«

Han sagde samtidig, at der lige nu »pågår et arbejde« med Søren Pape Poulsens forslag.

Transportminister Thomas Danielsen i forbindelse med festgudstjenesten i anledning af tronskiftet i Aarhus Domkirke søndag 21. januar 2024. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Men Thomas Danielsen, er du grundlæggende for eller imod forslaget?

»Jeg vil udtrykke det sådan, at dronning Margrethe fortjener al og ære respekt,« lød det fra ministeren, som ikke ville gå mere konkret ind i, hvordan og hvornår forslaget eventuelt kunne blive til virkelighed.

Søren Pape Poulsen sagde i forbindelse med tronskiftet i midten af januar, at han ikke var støbt i beton, når det kommer til udformningen af monogrammet.

»Jeg tænker, at man kan udforme monogrammet i metal og sætte det op,« lød det på det tidspunkt.

Kunne man ikke også mejsle det ind i broen og male med noget guldmaling eller sådan noget?

»Jo. Jeg er helt ligeglad med, hvordan det bliver gjort. Det skal bare være pænt og synligt,« sagde han.

