Bergur Løkke Rasmussen er nok først og fremmest kendt for at være søn af Lars Løkke Rasmussen.

Men 33-årige Bergur Løkke Rasmussen har også været aktiv politiker i flere år. Efter folketingsvalget i efteråret overtog han i Søren Gades (V) mandat i Europa-Parlamentet, og i sidste uge lavede han så et meget omtalt skifte til sin fars parti.

Meget omtalt, fordi Bergur Løkke Rasmussen for fire måneder siden i stærke vendinger havde afvist, at han kunne finde på at smutte fra Venstre og melde sig ind i sin fars parti.

Men nu er Bergur Løkke Rasmussen altså medlem af Moderaterne, og selvom han kun har været medlem af parti i få dage, er han allerede begyndt at drømme om fremtiden.

Drømme om, hvorvidt han en dag kunne afløse sin far som formand for Moderaterne.

»Det er langt ude i fremtiden. Men de fleste politikere vil jo gerne vil have så meget indflydelse som overhovedet muligt, og det er det at være partileder. Så ja da – på et tidspunkt,« siger Bergur Løkke Rasmussen til B.T. på spørgsmålet om, hvorvidt han går rundt med en formandsdrøm i maven.

Derefter forsikrer han hurtigt derefter, at han lige nu er »absolut mest fokuseret på at passe sit arbejde i Europa-Parlamentet.«

Men en formandspost er noget, du godt kan gå og drømme om?

»Argh … Det er jo kun fordi du spørger mig, at det popper op lige nu.«

Så du har simpelthen aldrig nogensinde haft tanken før?

»Jo, jeg har da tænkt tanken. Men det er ikke noget, der popper op i hovedet dagligt, for jeg fokuserer på de opgaver, jeg har lige nu og her,« siger Bergur Løkke Rasmussen.