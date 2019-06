Da Margrethe Vestager torsdag morgen steg ud af sin bil forud for disse dages skæbnemøde i EU, rettede fotograferne hurtigt kameraerne ét sted hen.

Ikke på hendes ansigt. Ikke på hendes kjole. Ikke på hendes taske.

På hendes sko. Et par lyseblå adidas-sneakers med de karakteristiske tre hvide striber. Umiddelbart ligner det en såkaldt Adidas Gazelle.

Men hvorfor er det så interessant?

Foto: Olivier Hoslet Vis mere Foto: Olivier Hoslet

Jo. Margrethe Vestager kan nemlig skrive både danmarks- og verdenshistorie, når det om forhåbentligt få dage er besluttet, om hun får titlen som EU-kommissionsformand.

I så fald vil hun blive den første danske kommissionsformand i historien, men endnu vigtigere er det, at hun vil blive den første kvindelige af slagsen. Nogensinde.

Med sådan en mulig toppost i sigte vil konservative sjæle måske mene, at det ville passe Margrethe Vestager at parre sin blå kjole med et par stiletter eller fine, sorte sko.

Men nej, den nuværende konkurrencekommissær mødte op i blå sneakers til de måske vigtigste dage i sin karriere, og det er faktisk meget sigende.

Her er Vestagers modkandidater til EU-toppost Det skorter ikke på navne og rygter i kampen om formandskabet for EU-Kommissionen. EU's stats- og regeringschefer skal blive enige om at nominere en ny formand for EU-Kommissionen, som derefter skal godkendes af et flertal i EU-Parlamentet. Vægtige kandidater stiller op for EU-Parlamentets tre største grupper. Derudover har politikere, medier og betting-sider nævnt en række mere eller mindre realistiske kandidater til posten. Få et overblik her: Politiske gruppers kandidater: * Manfred Weber, tysk kandidat for EU-Parlamentets største gruppe, konservative EPP, har støtte fra forbundskansler Angela Merkel. Merkel er dog en af meget få støtter, Weber har, grundet hans ikkeeksisterende regeringserfaring. * Frans Timmermans er tidligere hollandsk udenrigsminister, afgående første viceformand i EU-Kommissionen og kandidat for parlamentets næststørste gruppe, socialdemokratiske S&D. Hans chancer ses som lunkne, da et fåtal af de 28 EU-lande har socialdemokratiske ledere, som peger på ham. * Margrethe Vestager er kandidat for liberale Forny Europa, parlamentets tredjestørste gruppe. Som konkurrencekommissær har hun opnået stor popularitet i EU, og Macron har udtalt, at hun har de nødvendige kompetencer. Nævnte bud: * Michel Barnier er tidligere fransk udenrigsminister og nu kommissionens chefforhandler for EU's skilsmisse med Storbritannien. De øvrige EU-landes ledere nærer ham stor respekt for at have stået fast i forhandlingerne. Han er medlem af EPP-gruppen. * Kolinda Grabar-Kitarovic, præsident i Kroatien, er i 11. time blevet nævnt som en mulig kompromiskandidat, da Weber ser ud til at have mange ledere imod sig. Hun er også fra EPP og kan måske trække støtte fra de øvrige østlande, og er samtidig fra et relativt lille EU-land. * Kristalina Georgieva, bulgarsk topchef i Verdensbanken, er ligeledes blevet nævnt som et muligt kompromis. Hun er fra EPP, har erfaring fra både EU-Kommissionen og Verdensbanken, og så er hun kvinde, hvilket er blevet nævnt som en faktor af et flertal af EU-lederne. En mulig sidedørskandidat: * Angela Merkel, Tysklands forbundskansler, ses af størstedelen af stats- og regeringscheferne som en af de absolut bedste kandidater til topposten. Hun har dog afvist at have interesse i posten og udtalt, at hun stopper i politik, når hendes regeringstid slutter i 2021. Kilder: Politico, Bloomberg, TT og CNBC. /ritzau/

Sigende for, hvorfor Margrethe Vestager rent faktisk er så populær, som det er tilfældet, og sigende for, hvorfor denne danske kvinde netop er kandidat til så magtfuld en stilling, der reelt kan bestrides af personer fra alle 28 EU-lande.

Margrethe Vestager er nemlig smilende, jordnær og uhøjtidelig på den ene side. Men også professionel, hård og dedikeret på den anden.

Tilbage i februar deltog 1.769 personer - politikere, ngo'er, eksperter og andre interessenter - i en undersøgelse, hvor de skulle pege på det bedste valg til det kommende formandsvalg.

Og af alle de mulige kandidater til topposten gik Margrethe Vestager direkte ind på førstepladsen i undersøgelsen.

Foto: Olivier Hoslet Vis mere Foto: Olivier Hoslet

Skal man absolut finde et sted, hvor den tidligere danske undervisnings- og kirkeminister er upopulær, så skal vi en tur til forbi de helt store erhvervskanoner rundt omkring i verden.

I sit hverv som konkurrencekommissær har Margrethe Vestager nemlig krydset klinger med virksomheder som Apple, Nike, Mastercard og Google, hvilket for sidstnævnte betød, at der landede en bøde på 11 milliarder danske kroner fra EU.

EU's jernhårde konkurrencekommissær - som hun er blevet kaldt - har fået masser af rosende ord med på vejen om sin kamp mod de store virksomheder, men hvis vi skal rette kikkerten mod Margrethes Vestager største trumfkort i disse dage, skal vi have fat i hendes køn.

Ud over kommissionsformandsposten skal EU-landene nemlig i samarbejde udpege en række andre formænd, og her vil man meget gerne have, at der også kommer kvindeligt islæt blandt.

»Nord, syd, øst, vest, mand, kvinde, ung, gammel. Det er jo den opgave, vi skal i gang med. Men der er et oprigtigt ønske om at bryde mandemonopolet,« sagde Lars Løkke Rasmussen, da den fungerende statsminister torsdag ankom til EU-topmødet.

Når den kommende weekend er overstået, har vi forhåbentligt fået svaret på, om Lars Løkke og resten af politikerne i Bruxelles har valgt Margrethe Vestager som ny kommissionsformand.

Indtil da må vi krydse fingre, for som Margrethe Vestager sagde til de fremmødte journalister, efter kameralinserne var peget væk fra de blå sko:

»Jeg er selvfølgelig ikke sikker. Det bør ingen være på dette tidspunkt,« svarede hun på spørgsmålet om, hvorvidt hun regnede med at blive valgt.