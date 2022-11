Lyt til artiklen

Lørdag skal Søren Pape Poulsen mødes med sit bagland i Det Konservative Folkepartis magtfulde hovedbestyrelse.

Her er der ét centralt punkt på dagsordenen: En evaluering af den nyligt overståede valgkamp, der endte med en seriøs maveplasker for Pape og partiet.

B.T. har forud for mødet talt med en række medlemmer af partiets forretningsudvalg og hovedbestyrelse.

»Der er en evaluering i gang. Det er det eneste, jeg har lyst til at sige lige nu. Vi må se, hvad der sker i weekenden,« lyder det fra Rasmus Sømod fra Ribe, der både sidder i forretningsudvalget og hovedbestyrelsen.

Selvom Papes formandskab ikke er et særskilt punkt på mødet, er det klart forventningen blandt de kilder, B.T. har talt med, at det vil indgå som en del af debatten i kølvandet på den evaluering, der bliver præsenteret på hovedbestyrelsesmødet.

De Konservative endte med et resultat på blot 5,5 procent af stemmerne efter at have stået til 16,7 procent i målingerne to måneder forinden. Partiet gik 1,1 procentpoint tilbage i forhold til 2019-valget og mistede to mandater.



»Der var en, der helt seriøst spurgte mig på vejen herind: 'Går du af som formand?' Så kiggede jeg ham i øjnene og spurgte: Er det et seriøst spørgsmål?«, lød det fra Pape i hans tale på valgaftenen.

Siden har Pape dog anlagt en lidt mere ydmyg stil i et brev til partiets medlemmer, hvor han blandt andet skrev »jeg har åbenlyst håndteret mine personlige sager forkert«, og at hans håndtering af sagerne havde kostet opbakning til partiet.

Ifølge medlem af hovedbestyrelsen, Tomas Dyrbye, var et af problemerne for partiets valgkamp, at det var ude af trit med tiden.

»Der var ikke fokus nok på de ting, som optog almindelige mennesker, der potentielt kunne stemme konservativt. Jeg mener, man fra toppen skal læse den tid, man står i og komme med bud på det, der betyder noget lige nu – den grønne omstilling, energikrisen og forsvarspolitikken. Det er emner, hvor vi står stærkt, men de fyldte ikke i valgkampen,« siger Tomas Dyrbye.

I stedet blev der sat for meget fokus på topskatten, og det gjorde det for nemt for politiske modstandere at angribe partiet.

»Man skulle have valgt at fokusere på relevante skattelettelser på for eksempel mellem- og bundskatten i stedet for at tale om topskat i en tid, hvor mange har svært ved at få økonomien til at hænge sammen,« siger Tomas Dyrbye.

Dermed slutter han sig til den kritik, som tidligere klimaminister og klimakommissær – og mangeårigt medlem af partiet – Connie Hedegaard var ude med for knap to uger siden.

Ifølge Hedegaard var det decideret »tonedøvt« at foreslå lettelser af topskatten i valgkampen.

»Er det overhovedet muligt at forestille sig en mere tonedøv timing for sådan et forslag end efteråret 2022, hvor mange kæmper med konsekvenserne af både stigende energipriser og inflation?!« skrev Hedegaard i et debatindlæg.

Et andet medlem af hovedbestyrelsen, Jan Havmand fra Hvalsø, mener derimod ikke, at det var politikken eller de konkrete forslag, der skabte problemer for partiet i valgkampen.

»Vi har politik på alle hylder, og så kan man have forskellige holdninger til, hvad der skal frem i vinduet. Det er jo ikke noget galt i at tale om skat. Vi bliver bare angrebet urimelig hårdt på det i forhold til andre partier, der foreslår det samme,« siger Jan Havmand.

Hvis det ikke er politikken, der var problemet, hvad er det så?



»Det skal vi drøfte på hovedbestyrelsesmødet. Der er sikkert også noget med personer, men det vil jeg ikke gå nærmere ind i. Jeg vil ikke bidrage til den polarisering,« siger Jan Havmand.

Jesper Roulund, der er medlem af både forretningsudvalget og hovedbestyrelsen peger derimod mere direkte på personspørgsmålet som en del af forklaringen på valgresultatet.

»Man byggede rigtig meget op omkring Søren Papes person i valgkampen, og da det ligesom punkterede, viste det sig at vi ikke havde så meget politik på hylderne,« siger Jesper Roulund.

Han mener også, at partiet forsømte at komme med mere konkrete løsninger på danskernes problemer i en tid med tårnhøj inflation, energikrise og krig i Europa.

»Vi har også brug for en god forklaring på, hvordan det kunne gå så galt, og hvad man konkret fra ledelsens side vil gøre, for at partiet kommer videre. Og at man har en dybfølt og ærlig erkendelse af, at problemerne i valgkampen også skyldes egne fejl. Det håber vi i baglandet at få i weekenden,« siger Jesper Roulund.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Søren Pape Poulsen. Partiet har i stedet sendt et citat fra politisk ordfører Mette Abildgaard:

»Der er flere andre forklaringer på valgresultatet, og jeg glæder mig til evalueringen, så vi kan lære og komme videre mod nye mål. Der er fuld opbakning til Søren Pape som partiformand. Lad mig lige minde om, at Søren har en meget stor del af æren for, at partiet fik historisk høje meningsmålinger.«

