I har glemt arbejderklassen i klimakampen, og I er nødt til at få den tilbage!

Sådan lyder det i en opsang til Enhedslisten op til partiets årsmøde i weekenden, hvor det skuffende folketingsvalg skal debatteres.

Opsangen kommer fra den nyvalgte forperson for den venstreorienterede organisation Rød-Grøn Ungdom, Frederik Dahler:

»Enhedslisten skal gå fra at være storbyparti til arbejderparti,« siger Frederik Dahler, der selv er medlem af Enhedslisten.

Han har også fortalt til Altinget, hvordan han var i chok over, at en del af venstrefløjen direkte jublede over, at 800 stillinger blev nedlagt hos Danish Crown.

En farlig tendens, som Enhedslisten skal passe på, advarer han.

Ifølge Frederik Dahler er det lykkedes højrefløjen at tegne et billede af venstrefløjens klimapolitik, som en der vil »ofre folks job, biler og mad på klimakampens alter«.

»Der har Enhedslisten været for dårlige til at tage den fortælling alvorlig og lave en modfortælling,« mener Frederik Dahler.

Men det er vel også selve politikken, der afstøder nogle arbejdervælgere?

»Jamen faktum er egentlig, at Enhedslistens politik har masser af forslag til at løse den grønne omstilling og samtidig gøre kløfterne mindre.«

Her nævner han gratis offentlig transport, tilskud til elbiler og fjernelse af moms på økologi.

»Det handler om, hvilke forslag man sætter forrest i butiksvinduet.«

Som eksempel, på hvordan Enhedslisten har sat de forkerte forslag forrest, peger Frederik Dahler på to ting, Enhedslisten lagde vægt på i partiets klimaudspil i sommeren 2022.

Nemlig et forslag om at halvere animalsk produktion og et forslag om at udfase salg af fossilbiler.

»Det var en fejl. Folk hørte bare, at Enhedslisten ville tage deres kød og biler.«

Hvad er der i vejen med forslagene?

»Der er ikke noget galt, men man er nødt til at give folk guleroden, før man svinger pisken. Altså give folk et troværdigt alternativ.«

Extinction Rebellion og andre klimaorganisationer afholder demonstrationen "Befri jorden" i København fredag den 12. maj 2023. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Extinction Rebellion og andre klimaorganisationer afholder demonstrationen "Befri jorden" i København fredag den 12. maj 2023. Foto: Bax Lindhardt

Rød-Grøn Ungdom blev stiftet i 2020, og arbejder for et socialistisk og bæredygtigt samfund.

Forperson Frederik Dahler mener, at Enhedslisten skal passe på med at blive et priviliegieblindt parti, der er blevet stort i storbyerne og i højere grad udgjort af »københavnere, akademikere og universitetsstuderende«.

»Der er det nemt at sidde i brokvartererne og sige, at man sagtens kan droppe bilen, for i København er der metro, S-tog og busser. Og det er nemt at sige drop kødet, for i København kan man sagtens finde plantebaserede alternativer. Men bare i Odense, hvor jeg er fra, er det altså svært at sige drop bilen og drop kødet.«

Frederik Dahler frygter, at Enhedslisten og resten af venstrefløjen for sent forstår, at de risikerer at tabe vælgerne i klimakampen.

»Min største frygt er, at vi ender i en situation, hvor den folkelige opbakning til den grønne omstilling bliver så lille, at vi ser langt flere traktordemonstrationer, lastbilblokader og situationer, der minder om De Gule Veste i Frankrig,« siger Frederik Dahler, der skynder sig at tilføje:

»Det er jo af kærlighed til Enhedslisten, jeg siger det,« understreger forpersonen, der selv deltager på Enhedslistens årsmøde i Valby i weekenden.

Enhedslistens gruppeformand Peder Hvelplund synes, det er »vildt fedt,« at ungdomsorgsniationen prøver at »ruske op i debatten«.

»Jeg synes helt klart, Frederik har nogle gode pointer,« siger Peder Hvelplund.

Han kalder at »afgørende,« af den grønne omstilling bliver socialt retfærdig.

Peder Hvelplund mener dog også, at de allerede er i gang.

»Så sent som sidste uge havde jeg erhvervsministeren i samråd for at høre, hvad regeringen vil gøre for at hjælpe de 800, der er blevet fyret på slagteriet i Sæby,« siger gruppeformanden og tilføjer:

»Så jeg synes også, vi løfter den del af debatten, så det ikke kun kommer til at handle om, at vi kommer og tager folks job, bil og bøffer, men at det også handler om, hvad vi stiller i stedet for, så det bliver et bedre liv, man får ud af den grønne omstilling.«