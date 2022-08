Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»En kæmpe sejr for danskere, der gerne vil bo i vores skønne landdistrikter.«

Sådan lød de jublende ord fra den socialdemokratiske erhvervsminister, Simon Kollerup, da han kort før sommerferien fik vedtaget et af regeringens prestigeprojekter, nemlig at give en såkaldt statsgaranti på boliglån til køb af boliger i landområderne.

Ifølge regeringen er det et stort problem, at bankerne i dag siger nej til at låne ud til købere, alene fordi boligen ligger i et forkert postnummer.

Nu har ordningen været i gang i to måneder og efterspørgslen har ikke været overvældende.

Faktisk er der præcis nul danskere, der indtil videre har benyttet sig af Kollerups nye ordning, skriver Børsen.

Ifølge Finansiel Stabilitet, der administrerer garantien, er der nemlig ikke udstedt et eneste lån under den nye ordning.

»Det bedste, man kan sige om den her ordning, er, at den opfylder et valgløfte fra regeringen, mens den ikke gør nogen forskel for bankkunderne,« siger bankekspert og underviser ved Aalborg Universitet Lars Krull til Børsen.

Allerede inden Kollerups lov blev vedtaget gik en række organisationer og politikere i B.T. til angreb på det socialdemokratiske slagsnummer, som de mente, at forslaget var symbolpolitik og varm luft.

Simon Kollerup lavede i oktober 2020 en særlig mailboks for folk, der havde fået afslag på lån til hus et stykke ude på landet. Ifølge ministeren kom der 140 henvendelser, der alle havde »bekræftet hans billede af problemet« med, at mange danskere får nej til boliglån alene fordi boligen ligger i et forkert postnummer.

Erhversministeren ville dog ikke dele information om henvendelserne med ordførerne i Folketinget.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Simon Kollerup.