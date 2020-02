Simon Emil Ammitzbøll-Bille, medlem af Folketinget og formand for partiet Fremad, fik spoleret sit ellers gode humør, da han mandag morgen - endnu en gang - blev udsat for en 'hater's verbale udgydelser på nettet.

Beskeden, som en kvinde sendte til Simon Emil på hans Messenger, lød ordret:

»Stakkels barn og have dig som far.«

Trods afsenderens ubehjælpelige retskrivning var budskabet ikke til at misforstå.

Efter at have hygget, leget, spist morgemad med den lille og fulgt hende glad i vuggestue, kan det alligevel godt slå lidt skår i den gode mandagsstemning at modtage sådan en besked. Hvorfor al den modbydelighed? #TalOp pic.twitter.com/siQzlWWAss — Simon Emil Ammitzbøll-Bille (@ammitzbollbille) February 24, 2020

Forinden havde Simon Emil Ammitzbøll-Bille ellers haft en rigtig fin morgen, hvor han havde spist morgenmad med sin datter Lili og også haft tid til at lege med hende, inden han med et smil på læben fulgte hende i vuggestue.

Men humøret fik et hak i nedadgående retning, da han modtog den hadske besked.

Derfor valgte partilederen efterfølgende at lægge beskeden ud offentligt på sin Twitter-profil for at vise en flig af, hvad det er, han og mange andre politikere og øvrige offentlige personer ind imellem må lægge ryg til af uhyrligheder.

»Jeg synes, det her fænomen er blevet værre. Det er som om, folk har åbnet sluserne for, at det er fuldstændig i orden ganske umotiveret at svine andre mennesker til. Heldigvis er det ikke altid så perfidt som i det her tilfælde, men jeg må da indrømme, at jeg nogle gange bliver temmelig overrasket over, hvad folk, jeg ellers aldrig nogensinde har mødt eller talt med, kan få sig selv til at skrive,« siger han til B.T.

Når han denne gang lagde ordlyden ud på Twitter, var det udløst af, at han inden for ganske kort tid også havde modtaget et par andre stærkt ubehagelige beskeder, som i dén grad hører til i nederste skuffe.

Eller rettere: Helt nede på bunden af skraldespanden.

»Bare i løbet af den seneste uge er der en, der har skrevet, at jeg burde dø af kræft. En anden har givet udtryk for, at jeg skulle dø i en brand. Og så kom der så den her besked om min datter, og så var det, jeg tænkte: Arh - nu er det altså langt over grænsen. Derfor valgte jeg at lægge beskeden ud for at vise, at det er den slags, man oplever,« forklarer Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Han tilføjer:

»Jeg er nok mere hærdet end de fleste, for jeg har været en offentlig person gennem mere end 20 år. Og jeg klarer den jo nok, for jeg ved heldigvis godt selv, at jeg er en god far, og at min datter er meget glad for mig. Men jeg undrer mig bare over, at der er nogle, som gør det her. For hvorfor? Hvad får folk ud af det? Hvor går grænsen for tilsvininger?,« lyder de retoriske tusind kroners-spørgsmål fra politikeren.

Han opfordrer til, at de eventuelle ‘tastatur-krigere’ som sidder dér trygt bag computerskærmene med hang til at ville svine andre til, lige tænker sig om en ekstra gang.

»I virkeligheden synes jeg jo bare, at folk skal opføre sig ordentligt og huske at behandle andre på samme måde, som de gerne selv vil behandles. Så ville den her slags jo stoppe ret hurtigt,« siger han.