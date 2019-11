Det er en omskrivning af virkeligheden, når Joachim B. Olsen påstår, at hans tidligere partifælle Simon Emil Ammitzbøll-Bille forlod Liberal Alliance fordi, det ikke flugtede med hans personlige ambitioner i partiet.

Sådan lyder det fra den nuværende partileder af Fremad.

»Det er åbenbart sådan, at de har aftalt det i spin-afdelingen i Liberal Alliance, at de skal sige det,« siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Han afviser dermed på det bestemteste, at det ikke skulle være rigtigt, da han i forbindelse med stiftelsen af det nye parti fortalte, at det var den politiske linje i Liberal Alliance han ikke længere var enig i, og at dette var årsagen til sit exit.

Liberal Alliance blev ved valget Grundlovsdag decimeret fra 13 til fire mandater.

Joachim B. Olsen var blandt de profiler, der ikke opnåede vælgernes gunst.

Han er dog tilbage på Christiansborg, efter at Liberal Alliance har ansat ham som politisk konsulent på fuld tid i partiets politisk-økonomiske sekretariat.

I et interview til Berlingske antyder den tidligere OL-medaljevinder i kuglestød, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille vendte sit tidligere parti ryggen, fordi han ikke opnåede at blive partileder. Den post gik i stedet til Alex Vanopslagh.

»Det handlede om personlige ambitioner, mere end det handlede om noget andet,« siger Joachim B. Olsen i interviewet.

Men Simon Emil Ammitzbøll-Bille holder altså fast i, at det var det poltiske projekt, han ikke længere kunne se sig selv i.

»Der var uenigheder om, hvilken vej, man skulle gå.«

»Jeg har en ambition om, at Danmark skal have en fair udlændingepolitik og være åben over for Europa og verden, og det kunne ikke lade sig gøre i LA,« siger han.

Hvad tænker du om, at din tidligere kollega og partifælle Joachim B. Olsen kommer med den slags svirp?

»Man kan være politisk uenige, men være lige gode venner af den grund. Jeg bærer i hvert fald ikke nag.«

Kan du forstå, hvis dine tidligere partifæller bærer nag, fordi du har taget dit mandat med dig til et nyt parti?

»Liberal Alliance har gennem årene taget imod mandater fra flere andre partier, så jeg går ud fra, at det princip stadig gælder,« siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.