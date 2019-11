Simon Emil Ammitzbøll-Bille stifter et nyt parti sammen med sin tidligere partifælle, Christina Egelund.

Det nye parti ser dagens lys få uger efter, at de to tidligere LA'er forlod Liberal Alliance.

Berlingske skriver torsdag morgen, at partiet får det nye navn 'Fremad.'

Efter de tos exit har der de seneste uger været gisnet om, at et nyt parti var i støbeskeen, og nu er det altså en realitet.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund under åbningsdebatten i Folketinget på Christiansborg i København i år. For få uger siden forlod de begge Liberal Alliance, og nu stifter de altså deres eget. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund under åbningsdebatten i Folketinget på Christiansborg i København i år. For få uger siden forlod de begge Liberal Alliance, og nu stifter de altså deres eget. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

De forklarer til Berlingske, at de danner partiet som konsekvens af det, de ser som 'en borgerlig glidebane.'

De mener nemlig, at symbolske udlændingestramninger er gået for vidt på bekostning af retssikkerheden.

»Danskerne vil gerne have en stram udlændingepolitik. Det har vi forståelse for, og det går vi også ind for. Dét, vi siger, er, at den også skal være præget af fairness og retssikkerhed. Det er den justering, vi gerne vi have,« siger det ny partis formand, Simon Emil Ammitzbøll-Bille til avisen.

Det borgerlige Danmark skal genopfinde sig selv, mener de, og det nye parti vil have fokus på retssikkerhed, et positivt syn på EU og en 'fair og fast' udlændingepolitik.

Efter et folketingsvalg vil det nye parti pege på Venstres nye formand, Jakob Ellemann-Jensen, som statsminister efter et valg.

Efter valget i forsommeren fik Liberal Alliance en lussing af vælgerne, og flere profiler blev ikke genvalgt til folketinget. Det gjalt blandt andet for den daværende formand Anders Samuelsen.

Opdateres...