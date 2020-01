'Jeg må desværre fortælle en trist nyhed fra den private front.'

Således indleder politiker Simon Emil Ammitzbøll-Bille et opslag på Facebook. Et opslag, hvori han fortæller, at han har fået konstateret testikelkræft.

'Det var lidt af chok for mig og min familie,' skriver han og tilføjer:

'Kræft er altid en uvelkommen og ubehagelig følgesvend, men lægerne siger, at der heldigvis er rigtig gode chancer for, at jeg bliver rask igen.'

Partiet Fremad-politikeren, der tidligere i år forlod Liberal Alliance, fortæller desuden i opslaget, at han torsdag blev opereret på Rigshospitalet.

Og at diagnosen har sat utallige tanker i gang: Tanker, der særligt roterer om hans tidligere ægtefælle Henning Olsen, som afgik ved døden i 2016 efter et årelangt kræftforløb.

Parret fik i alt 17 år sammen. De blev gift i 2005 og var det frem til den 18 år ældre ægtefælles død.

Omtrent et år senere fandt Simon Emil Ammitzbøll-Bille sammen med en ny. I juni 2017 kunne den mangeårige politiker nemlig annoncere, at han var fundet sammen med sin veninde Kristine Rishøj.

De blev gift i november samme år, og omtrent et halvt år senere blev parret forældre til en datter, og inden længe kommer endnu et barn til verden.

Det er da også den lille familie, der har politikerens fokus i disse dage. Han skriver i opslaget:

'Den kommende tid vil jeg bruge på at blive frisk sammen med min gravide kone og vores lille datter.'

Slutteligt giver den 42-årige politiker udtryk for, at han håber, han snarest kan vende tilbage til sin hverdag.

Indtil da håber han, at folk har forståelse for, at han de kommende uger vil have brug for fred og ro.

Og forståelse lader det til, der er rigelig af. I kommentarsporet under opslaget vælter det i skrivende stund ind med kærlige reaktioner.

Blandt andre fra den tidligere Liberal Alliance-partifælle Mette Bock:

'Altså, Simon Emil - som om du ikke har haft nok at gøre med den sygdom allerede. VÆK med den! Heldigvis er du en fighter, og lægerne er dygtige på området. Alle de bedste tanker og ønsker for hele jeres lille familie,' skriver hun.