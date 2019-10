'En glad nyhed fra hjemmefronten: Til foråret skal Lili være storesøster.'

Sådan lyder den dejlige besked fra den liberale politiker, Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

I et opslag på Facebook afslører han fredag formiddag, at han bliver far igen til foråret.

LA'eren og hans hustru Kristine Bille har i forvejen datteren Lili på to år.

Den 41-årige Ammitzbøll-Bill blev enkemand i en alder af bare 38 år, da hans ægtefælle Henning Olsen døde.

Siden fandt han igen kærligheden med Kristine Bille, som han kender fra politisk arbejde.

Det fortalte han første gang om i et interview med B.T.

»Jeg tror ikke, det er så kompliceret for mig, som det kan være for andre. Fordi det er forelskelsen og kærligheden, som er i centrum,« sagde Ammitzbøll.

Simon Emil Ammitzbøll skal være far. Foto: Privatfoto Vis mere Simon Emil Ammitzbøll skal være far. Foto: Privatfoto

»Det kan godt være, at nogen vil dele den slags op i kasser, men så beklager jeg, at jeg ikke er så 'Kvadratisk. Praktisk. God' som en Ritter Sport-chokolade.«