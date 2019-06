Simon Emil Ammitzbøll-Bille afviser, at han vil være politisk leder for Liberal Alliance.

»I kan godt finde den gule bjælke frem, for jeg ønsker ikke at blive politisk leder af Liberal Alliance,« siger han til den ventende presse, inden han fredag skulle ind til Mette Frederiksen og forhandle.

»Anders Samuelsens valgnederlag er også mit, og jeg påtager mig det fulde ansvar,« forklarer han.

»Man skal være både døv og blind for ikke at indse, at Liberal Alliance er i en stor krise, vi har mistet to tredjedele af vores folketingsgruppe,« siger han.

Liberal Alliance blev en af de helt store tabere ved onsdagens folketingsvalg. Her tabte partiet hele ni mandater. Dermed gik de fra 13 mandater til kun fire.

Partiets politiske leder Anders Samuelsen var en af mange profiler, der ikke fik nok stemmer til at beholde sin plads i Folketinget.

Netop derfor valgte han at afsige sig lederstolen i partiet.

Der har fra flere sider været meldinger om, at netop Simon Emil Ammitzbøll-Bille skulle overtage den ledende post i partiets folketingsgruppe.

Da det ikke sker, så er der reelt kun to muligheder tilbage - da Ole Birk Olsen allerede har sagt, at han ikke ønsker at blive leder - og det er den unge Alex Vanopslagh og Henrik Dahl.

Henrik Dahl har i den forbindelse været ud og sige, at han peger på Alex Vanopslagh. Han har da også tidligere selv åbnet op for muligheden.

»Jeg har aldrig været bange for at tage lederskab, hvad end det har været i gymnasiet, i kommunalpolitik, landspolitik eller ungdomspolitik. Og det har jeg sådan set heller ikke nu,« sagde han til TV Midtvest.

Endnu har det dog ikke været muligt at samle hele den fire mand store folketingsgruppe. Derfor er den endelige beslutning ikke taget.