Simon Aggesen har valgt at træde tilbage som spidskandidat for De Konservative på Frederiksberg.

Det sker i kølvandet på, at partiet mistede borgmesterposten i kommunen ved kommunalvalget i november. En post, som han besad:

»Jeg har nydt min tid i politik og særligt min tid som borgmester. Det håbede og troede jeg på skulle fortsætte. Det gjorde det desværre lige præcis ikke, og det har givet anledning til at stoppe op og mærke efter,« skriver han i et længere opslag på Facebook.

I opslaget skriver han videre, at han har 'brændt for at gøre en forskel', og at det er det, der har drevet ham de seneste 12 år:

»Men jeg må også erkende, at mit engagement i politik har sin pris. Jeg har kæmpet for 104.000 borgere, mens de tre derhjemme ikke helt har fået det fokus, de fortjener,« skriver han med henvisning til sin hustru og deres to børn.

»Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at det har været hård kost for både mig, Josephine og vores nærmeste, at vi og vores beslutninger om, hvordan vi har ønsket at bo, er blevet mistænkeliggjort i landsdækkende medier. Jeg beskrev forløbet i min status for lidt over et år siden, men historien i medierne har desværre været en anden,« skriver han.

Siden 34-årige Simon Aggesen overtog posten som borgmester i 2019 – efter at hans partifælle Jørgen Glenthøj gik af efter eget ønske – har han blandt andet været i fokus efter en lukrativ boligfinte.

»Da jeg kom hjem dagen efter valget (i november, red.) var den første, jeg mødte i døren, min ældste søn på fem år. Han spurgte lige så sødt: 'Vandt du valget, far?' Jeg sagde nej. Så krammede han mit ben, så hårdt han kunne, og sagde: 'Så er der mere tid til at lege!'. Det gik lige i hjertet,« skriver Simon Aggesen:

»Jeg har derfor i dag meddelt den nyvalgte konservative gruppe, at jeg ikke længere ønsker at stå i spidsen for vores parti, og at jeg i fremtiden vil fokusere på min familie og et kommende job i det private erhvervsliv. Indtil videre fortsætter jeg som menigt medlem af kommunalbestyrelsen.«

Simon Aggesen og resten af De Konservative må 1. januar afgive den konservative højborg, som Frederiksberg har været i 112 år, til socialdemokraten Michael Vindfeldt.

I sit opslag skriver den afgående borgmester videre, at han ikke går med planer om at stille op til Folketinget:

»For mig har mit politiske engagement altid været drevet af at gøre en forskel i mit lokalmiljø. Det har været et privilegium i 12 år at være med til at præge udviklingen i vores helt fantastiske kommune,« skriver han blandt andet og tilføjer:

»Politik for mig har aldrig været en karrierevej.«