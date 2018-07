Dansk politik har fået sin første særlige rådgiver, der har medvirket i et reality-program.

Det er erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), der fredag har ansat sin særlige rådgiver. Valget er faldet på 31-årige Sille Beck-Hansen, der hidtil har været lobbyist i Dansk Energi. Hun har tidligere arbejdet som sekretær for Rasmus Jarlov, og var fra 2009 til 2011 næstformand for Konservativ Ungdom, ligesom hun i 2011 forsøgte at komme i Folketinget for Det Konservative Folkeparti.

Samme år medvirkede hun i TV3's realityprogram 'For lækker til love', som hun sagde ja til at medvirke i, fordi programmet manglede en, der vidste noget om politik, fortalte hun i et interview med Ekstra Bladet. Blandt andre tidligere deltagere i programmet er også Gustav Salinas.

Sille Beck-Hansen er uddannet civiløkonom og glæder sig til de nye udfordringer på Slotsholmen.

»Rasmus og jeg har arbejdet sammen før, og jeg kender Rasmus som en særdeles kompetent og arbejdsom politiker, der står ved sine meningers mod,« siger hun i en pressemeddelelse.