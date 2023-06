Det var et overgreb, da en kvindelig skoleleder i en video forsøgte at tvinge en mandlig elev til at trykke hendes hånd.

Det skriver Frie Grønnes partileder, Sikandar Siddique, på Twitter og uddyber over for B.T.

»Bliver man berørt af nogen, man ikke ønsker at blive berørt af, er det et overgreb.«

Videoen har hurtig bredt sig på sociale medier og vakt stor debat i Danmark og Sverige.

Efter min mening er der tale om et fysisk overgreb på eleven, hvorfor læreren bør retsforfølges. — Sikandar Siddique (@SikandaSIDDIQUE) June 27, 2023

Den viser en afgangsceremoni for en gruppe 10. klasseelever, hvoraf én afviser at trykke den kvindelige skolelederes hånd.

Det får hende til at udbryde: »Forældre, vi bor i Norge. Du skal arbejde med norske kvinder, ellers får du ikke succes.«

Mener du, det er et overgreb, der foregår på videoen?

Til norske Nettavisen tilføjer skolelederen, at der undervejs blev råbt »haram«.

Sikandar Siddique, det, vi ser på videoen, det er et overgreb?

»Hvis en lærer rører en elev, når eleven ikke har lyst til det, så er det et overgreb.«

Og hvorfor har du brug for at påpege det?

»Min pointe er, at alle mennesker i verden skal have ret til selv at bestemme, hvem de vil berøres af. Punktum.«

Tror du, det har haft konsekvenser for drengen her?

»Det aner jeg ikke, jeg ved bare, at MeToo har fulgt … Mit formål med at skrive det, jeg skriver, er, at alle mennesker skal have retten til at bestemme, hvem de berøres af,« gentager Sikandar Siddique, som dog ikke vil uddybe, om han mener, der er tale om en MeToo-sag.

B.T. forsøgte at spørge yderligere ind til partistifterens holdning, men han var »nødt til at løbe«.

Siddique er ikke den eneste danske politiker, der har øjnet muligheden for at mene noget om videoen på sociale medier. Tirsdag delte Socialdemokratiets Bjørn Brandenborg også billederne, som han kalder 'ulækre', hvilket han har uddybet overfor B.T.

